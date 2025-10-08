Política

Por "desobediência"
Ministro dos Esportes, André Fufuca, é afastado do Progressistas após confirmar permanência no governo Lula

De acordo com a legenda, político será distanciado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do PP

