Ministro do STF Luís Roberto Barroso passa mal e é levado a hospital de Brasília

Decreto de aposentadoria foi publicado no DOU nesta quarta. Andressa Anholete / STF/Divulgação

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal nesta quarta-feira (15) e foi internado no Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

De acordo com a assessoria de imprensa da Corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. Por precaução, Barroso passará à noite no hospital.

Mais cedo, a aposentadoria do ministro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com a publicação do documento, Barroso deixará o cargo no próximo sábado (18). Caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo ministro para a Corte. Não há prazo para indicação.

Aposentadoria

O ministro informou que iria se aposentar em uma sessão do STF no dia 9 de outubro. O decreto de sua aposentadoria — que passa a valer a partir do dia 18 deste mês — foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta. Barroso tem 67 anos e poderia permanecer na Corte até 2033.

Durante o anúncio, Barroso disse que é "hora de seguir outros rumos":

— Sinto que é hora de seguir outros rumos, que nem sei se estão definidos. Não tenho qualquer apego ao poder e gostaria de viver um pouco mais a vida que me resta, sem as disposições, obrigações e exigências públicas do cargo — disse.

Durante a leitura de uma carta, o ministro parou várias vezes para beber água, demonstrou estar emocionado e chorou.

— Por 12 anos e pouco mais de três meses, ocupei o cargo de ministro deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da Justiça, da Constituição e da Democracia.

O futuro do magistrado já era questionado desde que ele deixou a presidência da Corte no final de setembro. No dia 29, o ministro Edson Fachin tomou posse e assumiu a função antes exercida por Barroso.