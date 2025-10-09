Política

Descanso
Notícia

Ministro do STF Luís Roberto Barroso anuncia aposentadoria: "Gostaria de viver um pouco mais a vida, sem as obrigações e exigências públicas"

Anúncio foi feito durante sessão desta quinta-feira (9). Agora, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de um novo ministro ou ministra para compor a Suprema Corte

Caroline Garske

Última Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS