"Meu pai, o Rubens Paiva foram vítimas; heroínas são as companheiras, as mães", diz filho de Vladimir Herzog

Assassinato do jornalista pela ditadura militar completa 50 anos neste 25 de outubro

Mathias Boni

