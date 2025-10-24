"Meu pai, o Rubens Paiva foram vítimas; heroínas são as companheiras, as mães", diz filho de Vladimir Herzog

Ivo Herzog, filho mais velho do jornalista Vladimir Herzog. Alice Vergueiro / Instituto Vladimir Herzog / Divulgação

Este sábado, 25 de outubro, marca 50 anos de um dos episódios mais significativos do período de ditadura militar no Brasil: o assassinato do jornalista Vladimir Herzog.

Nesta entrevista a Zero Hora, um dos filhos dele, Ivo Herzog, hoje com 59 anos, compartilha as lembranças que tem do pai, destaca a luta por justiça liderada por sua mãe, e conta como foi a criação do Instituto Vladimir Herzog, do qual é presidente do conselho de administração.

Você tinha nove anos quando aconteceu o assassinato do seu pai. Como era sua infância até aquele momento, e quais são suas principais lembranças dele?

Então, até o dia 24, 25 de outubro de 1975, antes de eu saber o que tinha acontecido, era uma infância bem trivial, vamos dizer assim, como de qualquer outra criança de uma família de classe média.

Tanto minha mãe quanto meu pai sempre trabalharam muito. Em muitos finais de semana, a gente ia para o nosso sítio no interior de São Paulo. Lá, ele tinha os bichos que ele criava, pombas, coelhos, ele também gostava muito de sair para pescar. Meu pai também gostava muito de astronomia, ele sempre nos dizia para ficarmos olhando a lua à noite, os horários de Saturno, essas coisas.

O jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar brasileira em 1975, com a esposa Clarice, o filho Ivo e Beatriz Pacheco Jordão. Acervo Vladimir Herzog / Divulgação

Outra lembrança muito marcante é que ele nasceu na Iugoslávia. Veio para o Brasil ainda criança com os meus avós. Quando a gente ia visitar meus avós paternos, eles conversavam todos na língua nativa e a gente não entendia nada, mas achava muito engraçado.

Quais são alguns outros gostos e hobbies que o seu pai tinha, e que não são muito conhecidos?

Ele gostava muito de fotografia, eu aprendi a fotografar com ele. Até hoje, a gente tem a máquina fotográfica pessoal dele. Ele gostava muito de fotografar pessoas, são retratos muito especiais.

Ele também tinha uma paixão muito grande pelo cinema, que só fui descobrir muitos anos depois. O que ele já queria mesmo, naquela época, era ir trabalhar com cinema, mais do que com jornalismo propriamente dito. Ele chegou a participar de uns projetos, e inclusive dirigiu um curta, o Marimbás.

Aí, infelizmente, acontece o assassinato do seu pai, e de forma repentina se rompe essa rotina familiar. Como explicaram a você o ocorrido na época, e o que você lembra daqueles dias?

A gente ficou sabendo no dia seguinte. Lembro que a gente acordou de manhã, eu e meu irmão dividíamos o mesmo quarto, e a minha mãe veio falar que meu pai tinha morrido, eu não me lembro exatamente o que ela falou, mas acho que ela falou que ele tinha sofrido um acidente, algo assim.

As horas que se seguiram, os dias que se seguiram, foram uma avalanche de acontecimentos, de informações. Mas pela intensidade, pela dimensão, dava para entender que o pai tinha morrido, mas não era uma morte qualquer, não era como acontecia quando qualquer outra pessoa morria.

Aí veio o velório, estava bem cheio, e era um dia bastante quente. O enterro foi muito tumultuado, com a minha mãe aos berros, dizendo para não enterrarem meu pai antes da mãe dele chegar, porque estavam tentando apressar o enterro.

Então, até o dia 25, antes de a gente saber o que tinha acontecido, eu era uma criança normal, como qualquer outra. A partir do dia seguinte, a gente passou a ser contaminado com toda essa intensidade, essas informações do que estava acontecendo, todas as emoções, foi muito intenso.

Causou profundas cicatrizes e definiu muito como, tanto eu quanto meu irmão e minha mãe, encaminhamos nossas vidas a partir disso.

Nesse período, você começou também a ter um pouco mais de noção do momento político que o país vivia?

Do ponto de vista do "caso Herzog", da farsa que o governo tentou criar, da luta jurídica que minha mãe travou em busca da verdade e da justiça, ela tentou nos proteger e nos resguardar o máximo possível. Lembro que teve uma revista Veja que chegou às bancas que a capa era uma foto do meu pai. Tinha fotos bastante fortes lá dentro, e era uma época em que a gente saía da escola e ficava muito na rua, e um dos lugares que a gente ia era na banca de jornal.

Minha mãe pediu para a gente não olhar essa revista, e até hoje eu nunca olhei.

Outro aspecto foram as coisas públicas que aconteceram, que foram nos dando mais dimensão do lado político. Teve o ato ecumênico, que foi histórico. Depois, até pela tradição judaica, tem a inauguração do túmulo depois de um ano da morte, e foi de novo um ato muito forte, muito político. Todo aniversário de morte aconteciam atos políticos, e sempre foi uma coisa pública, nunca foi algo privado, da família.

A partir de 1978, foi criado o prêmio de jornalismo Vladimir Herzog de direitos humanos. Sempre acompanhei minha mãe nas cerimônias de entrega, que também foram grandes atos políticos, com falas muito fortes.

A gente se envolveu quando veio a "Diretas Já!". Sofremos quando perdemos a emenda Dante de Oliveira, sofremos quando morreu o Tancredo, porque representava um novo capítulo de esperança. Sofremos na primeira eleição presidencial, com o Collor, e na primeira eleição de São Paulo, quando ganhou o Jânio Quadros, que foi um dos responsáveis pelo que desencadeou 1964.

Era muito diferente dos meus amigos, que não estavam tão diretamente ligados a essas questões políticas da época, os resultados de eleições para nós não eram triviais, tinham importância dentro do contexto de luta da família, para que houvesse justiça sobre o que aconteceu com o meu pai e com tantos outros mortos e desaparecidos durante a ditadura.

Você comentou também da luta da família de vocês na Justiça, que foi liderada principalmente pela sua mãe. Como foi esse processo, que se arrastou por décadas?

Desde o dia 25 de outubro de 1975 à noite, quando os diretores da TV Cultura vieram falar com a minha mãe, antes deles falarem, ela já sabia que meu pai tinha sido assassinado, e aí era questão de tornar isso de conhecimento público. Desde esse momento, foi toda uma construção, onde talvez o primeiro grande ato institucional tenha sido o fato de o rabino Henry Sobel ter se recusado a enterrar meu pai como um suicida, simbolicamente já foi muito importante.

Houve comoção muito grande na sociedade: as universidades que entraram em greve, as mobilizações dos jornalistas, dos sindicatos, tudo conduziu para o ato do 31 de outubro, e mostrava um não aceite da versão oficial do Estado. Então, o governo abre um inquérito policial militar para investigar as circunstâncias do suposto suicídio de Vladimir Herzog, o próprio inquérito já era falso né, pois não houve suicídio, mas minha mãe e minha avó tiveram que depor, e foi muito difícil, muito pesado.

Como foi a atuação da sua mãe na busca por esclarecer a verdade?

A jornada da minha mãe começa realmente quando ela decide ingressar no sistema judiciário brasileiro, abrir uma ação de responsabilização do Estado pela morte do meu pai. É o primeiro processo que nós ganhamos em 1978, com uma sentença histórica do juiz Márcio Moraes, em que ele ordena que sejam investigadas as circunstâncias da morte do meu pai, e o Estado nunca cumpriu. No ano seguinte, vem a Lei da Anistia, essa anistia deturpada que existe no Brasil e que trouxe impunidade para os agentes do Estado que cometeram crimes comuns durante a ditadura, como assassinato, tortura, sequestro, que são imperdoáveis, mas a Lei da Anistia impediu que a busca por justiça avançasse.

É muito importante lembrar que, durante toda essa busca por justiça da minha mãe, ela sempre fez questão de não receber nenhuma reparação econômica. Mas alguns anos atrás, a gente descobriu que minha mãe estava com Alzheimer, e isso trouxe uma preocupação muito grande para nós, sobre garantir que ela possa receber o melhor tratamento possível, com a dignidade que ela merece. Existe um mecanismo no Estado do brasileiro que é a Comissão de Anistia, então nós entramos com pedido de anistia política para o meu pai, que foi concedido no início desse ano, e junto vem uma reparação econômica, que foi concedida neste ano e está sendo reservada para garantir que minha mãe tenha toda assistência que precisar.

Pegando esse gancho, como você avalia a importância do filme Ainda Estou Aqui, que mostra justamente a batalha da família do Rubens Paiva, principalmente por parte da Eunice Paiva, por justiça após o assassinato do seu marido, e é um caso muito parecido com o da sua família?

A gente precisa lembrar que aproximadamente dois terços, ou talvez até mais, da população do Brasil hoje, nem tinha nascido na época da ditadura. Então, esse tema já está um pouco distante, difícil de se entender. O Walter Salles, com uma atuação brilhante da Fernanda (Torres, que interpreta Eunice), conseguiu, sem cenas sensacionalistas, trazer o sentimento que as famílias de desaparecidos e assassinados tinham naquela época. Essa coisa de tocar a campainha, não saber se alguém vai ser preso, das pessoas sumirem, toda aquela tortura psicológica. E o filme mostra também toda a altivez, toda a determinação da Eunice, na busca por trazer a verdade sobre o que tinha acontecido com o Rubens.

No Instituto Herzog, temos um projeto chamado As Heroínas dessa História. São centenas de mulheres, mães, esposas, que tiveram maridos e filhos assassinados durante a ditadura, e partir dessas tragédias, basicamente a vida dessas pessoas se tornou a busca por justiça, por encontrar os corpos de desaparecidos e mortos, saber o que aconteceu com eles, quais crimes eles sofreram.

Sempre digo que o meu pai, o Rubens Paiva e outros, não foram heróis, eles foram vítimas daquele período. Os verdadeiros heróis não são heróis, são heroínas, são as companheiras, são as mães, que tiveram coragem, determinação, para enfrentar um Estado de exceção, um Estado violento, e mesmo assim foram atrás da verdade e da justiça.

Além dos 50 anos do assassinato do seu pai, em 2025 se completam também 40 anos do fim da ditadura militar. Como você avalia a justiça de transição e os processos de responsabilização dos crimes da ditadura neste período?

O que ajuda muito a responder essa pergunta são os fatos recentes que estão acontecendo no STF (Supremo Tribunal Federal). Quando se olha a história do Brasil, desde o início dessa jovem república em que a gente vive, houve diversas tentativas de golpe de Estado, alguns bem-sucedidos. Todos têm dois aspectos em comum: o primeiro é que sempre houve participação de militares, e o segundo é que nunca houve militar punido.

A Lei da Anistia, do final da década de 1970, é uma lei boa. Ruim é a interpretação que a Justiça brasileira fez, anistiando os agentes do Estado, ou seja, se alinhando com essa tradição brasileira de impunidade que aconteceu em todas as tentativas de golpe que já tinham ocorrido.

Por isso, o que está acontecendo em relação à última tentativa de golpe, o 8 de Janeiro, é inédito na nossa história, e talvez nos encha de esperança, de que o futuro vai ser diferente do passado.

É muito louvável e muito emocionante ver generais sendo condenados, estando presos, pela primeira vez na história do Brasil.

Mas, a certeza da justiça depende de a gente investigar também o passado. Vamos lembrar que esses crimes são imprescritíveis e imperdoáveis.

Você mencionou o julgamento no STF que condenou militares e um ex-presidente brasileiro por crimes como tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Como você avalia essas pessoas, e também os outros presos pelo episódio do 8 de Janeiro, estarem pedindo agora uma "anistia geral e irrestrita"?

É interessante ver como a extrema direita vem agora tentando se apoderar de bandeiras progressistas de que eles sempre zombaram, como direitos humanos e anistia. Essas pessoas, até bem pouco tempo atrás, falavam que direitos humanos era coisa de bandido. O Bolsonaro, durante a campanha dele, várias vezes falou que ia acabar com "essa bobagem de direitos humanos", e agora eles tentam se apoderar da bandeira da defesa dos direitos humanos com uma falsa acusação de que está havendo desrespeito aos direitos humanos deles. É ofensivo falar isso.

Na mesma dimensão, a gente vem lutando há décadas para que sejam investigados os crimes que foram cometidos, os assassinatos e torturas, e agora vem essa extrema direita querer se apoderar disso. Desde os nove anos, o tema de anistia, o tema de direitos humanos, está presente na minha vida com o real entendimento da sua importância para a sociedade.

Como foi o processo de criação do Instituto Herzog, e qual é a importância da instituição para manter o legado de Vladimir Herzog vivo?

Eu costumo dizer que a sociedade criou o instituto. Ao longo dos anos, a gente achou que, em algum momento, iam esquecer a história do meu pai, mas sempre, principalmente na data da morte, volta-se a colocar luz no caso, há sempre uma demanda para se compartilhar essa história. Por isso, inicialmente, pensamos em organizar esse material de memória e disponibilizar em um só lugar, até para manter a precisão da história.

A gente começou a comentar essa ideia com amigos, com pessoas que conviveram com meu pai, e todos aderiram, deram muito apoio, para manter viva a memória e o legado dele. O lançamento do instituto é na data do nascimento do meu pai, porque foi criado para celebrar a vida dele, para a gente passar a falar da história dele não com o viés da morte, mas com o viés da vida.

No lançamento do instituto (em 2009), a gente fez um convite aberto para a sociedade, vieram mais de 2 mil pessoas. Teve pronunciamento do presidente Lula, teve pronunciamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O instituto criou um espaço comum para as pessoas que, de alguma maneira, defendem a democracia, entendem o quanto custou reconquistar a democracia no Brasil, e entendem a importância do respeito aos direitos humanos.

O instituto nasceu como uma ideia de ser um espaço de memória, mas hoje se tornou uma coisa muito maior.

Tem essa área de memória, mas tem uma área de jornalismo, tem uma área de educação, que é muito muito importante e já impactou mais de um milhão de crianças no país.

O que a gente faz é uma gota no oceano, mas sem as gotas não existiria o oceano, né? Por isso, o instituto traz muita realização, porque a gente conseguiu usar esse legado e os valores ligados ao nome do meu pai para juntar pessoas em ações que propiciem um país mais justo, mais democrático e mais a favor de uma cultura de paz.

Quem foi Vladmir Herzog

Vlado era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi preso e morto pela ditadura. Acervo Vladimir Herzog / Divulgação

Nascido em 1937 na antiga Ioguslávia, em uma família judaica, Vladimir Herzog se mudou com os pais para o Brasil na década de 1940 por causa da Segunda Guerra Mundial. A família Herzog se estabeleceu em São Paulo, onde Vlado, como viria a ser conhecido, passou boa parte de sua infância e juventude.

Vlado se formou em filosofia na Universidade de São Paulo (USP), onde conheceu a futura esposa, Clarice. Sua carreira como jornalista começou em 1959, como repórter do jornal O Estado de S. Paulo, e Vlado teria ainda passagens pela TV Excelsior, pela Rádio BBC de Londres, pela revista Visão e pela TV Cultura.

Como diretor de jornalismo da Cultura, Vlado foi procurado na emissora por agentes da repressão em 24 de outubro. No dia seguinte, se apresentou voluntariamente à sede do DOI-Codi em São Paulo, onde foi torturado e assassinado.

Os militares tentaram forjar o assassinato de Vlado como um suicídio, mas sua esposa nunca acreditou nesta versão, e logo iniciou uma longa batalha judicial pelo reconhecimento das reais circunstâncias de sua morte. O rabino Henry Sobel recusou-se a enterrar Herzog, que era judeu, como suicida, ato simbólico importante nesta luta.

A indignação a respeito do caso levou milhares de pessoas à Catedral da Sé, em São Paulo, para a missa de sétimo dia, quando ocorreu um ato ecumênico que foi um marco na luta contra a ditadura e em favor da democracia no Brasil.