Política

No Palácio da Alvorada
Notícia

Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação da vaga de Barroso

Ministro do Supremo, que poderia permanecer na Corte até 2033, anunciou aposentadoria de forma antecipada no último dia 9 de outubro

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS