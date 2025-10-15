Lula se reúne com ministros do STF para tratar da indicação da vaga de Barroso

Lula tem sinalizado que quer fazer logo sua indicação para a Corte. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para uma conversa reservada, na noite de terça-feira (14), no Palácio da Alvorada. Na pauta, a indicação do nome que vai substituir o ministro Luís Roberto Barroso na Corte.

Os favoritos para ocupar a vaga de Barroso, que anunciou aposentadoria antecipada, são o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lula avalia que Messias está "maduro" para o cargo e não é uma aposta de risco. Evangélico e frequentador da Igreja Batista, o advogado-geral da União conta com a confiança de Lula e tem ajudado o governo a se aproximar do segmento.

Os ministros do STF Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também estavam presentes no Alvorada.

Além de Gilmar, Dino e Alexandre de Moraes defendem a indicação de Pacheco.



O nome escolhido pelo presidente para o STF passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, depois, pelo crivo do plenário. Ao contrário de outras vezes, Lula tem sinalizado que quer fazer logo sua indicação para a Corte.