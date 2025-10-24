Lula se retrata após falar que "traficantes são vítimas de usuários de drogas": "Frase mal colocada"

Fala de Lula sobre usuários de drogas na Indonésia causou polêmica e críticas da oposição. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para esclarecer um comentário em que afirmou que "traficantes são vítimas de usuários de drogas".

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado", escreveu na rede social X.

A primeira fala foi feita em coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, quando o presidente brasileiro falava sobre Brasil e Estados Unidos "combaterem os viciados".

— Quando a gente fala em combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra e tem gente que compra porque tem gente que vende — afirmou o presidente.

O discurso gerou respostas da oposição, como a do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

"É inacreditável. O homem que governa o país defende quem destrói famílias, quem enche os cemitérios e quem espalha violência nas ruas. Para ele, o bandido é vítima e o cidadão de bem é o culpado", declarou em uma publicação no X.