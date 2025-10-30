Lula se manifesta sobre megaoperação no Rio: "Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias"

Presidente publicou manifestação em rede social. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou, pela primeira vez, sobre a megaoperação contra o tráfico de drogas ocorrida no Rio de Janeiro na terça-feira (28), e que deixou dezenas de mortos.

Em publicação no X, Lula disse que "não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias" e defendeu que seja realizado um "trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco".

O presidente da República mencionou, ainda, a operação realizada contra o PCC, em agosto. Lula usou a ação como exemplo de um trabalho organizado contra o crime:

"Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro."

Ele ainda defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança, encaminhada ao Congresso.

Entenda, ponto a ponto, os números da megaoperação do Rio de Janeiro:

O governo havia informado, em balanço divulgado na terça-feira (28), que havia 64 mortos , sendo que quatro eram policiais civis e militares

, sendo que quatro eram policiais civis e militares Na manhã desta quarta (29), o governador Cláudio Castro confirmou em coletiva 58 mortos : desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado

: desses, 54 eram criminosos e quatro policiais. Castro não esclareceu por que o número do balanço de terça foi alterado Já a cúpula da segurança do RJ e do governo do Estado afirma que são 121 mortos: quatro policiais e 117 suspeitos

Moradores afirmam ter encontrado 74 mortos na mata. Os corpos foram levados para uma praça na Penha. Secretário da Polícia Civil fala em "63 corpos achados na mata"

Haverá uma perícia para ver se há relação entre essas mortes e a operação

Sobre as prisões, o delegado Felipe Curi disse que foram 113 presos, sendo 33 de outros Estados, como Amazonas, Ceará, Pará e Pernambuco

Leia a íntegra:

"Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.

Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco.

Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro.

Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas."