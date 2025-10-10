Lula quer se reunir com papa Leão XIV em Roma na próxima semana

A equipe de Lula informou que o compromisso estaria na agenda prévia da viagem, porém, ainda não foi anunciado publicamente. Evaristo Sa e Andreas SOLARO / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera se encontrar com o papa Leão XIV durante viagem a Roma, na segunda-feira (13), pela manhã. O líder do Executivo brasileiro vai à capital italiana participar do principal fórum da FAO — Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

Lula deve participar da inauguração da sede do secretariado da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A equipe do presidente quer aproveitar a viagem para realizar o encontro entre Lula e o Papa. No entanto, a agenda do pontífice dificulta a confirmação do encontro.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou duas vezes para o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, para a confirmação. As informações são da Folha de S. Paulo.

Além disso, outra possível agenda do Lula na Itália — também ainda não confirmada — é um encontro com a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni.