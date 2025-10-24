Lula diz ter "todo o interesse" em reunião com Trump para dizer que tarifas impostas ao Brasil foram "erro"

Presidente Lula discursou nesta sexta-feira na sede da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Jacarta. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tem "todo o interesse" em se reunir com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia, durante o encontro de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), para defender que as tarifas americanas contra o Brasil foram um "erro".

O encontro ainda não está confirmado, mas fontes dos dois países afirmaram à AFP que trabalham para que aconteça à margem da reunião das nações do sudeste asiático, que começa no domingo (26).

Lula e Trump começaram a resolver suas divergências após meses de disputas e a imposição de tarifas punitivas devido ao julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano.

Em uma entrevista coletiva na sede da Asean em Jacarta, capital da Indonésia, Lula afirmou nesta sexta-feira (24) que tem muito interesse na reunião com o presidente americano.

— Tenho todo interesse na reunião. Estou totalmente preparado para defender os interesses do Brasil e demonstrar que houve um erro nas tarifas impostas ao Brasil — disse.

— A tese pela qual foram impostas tarifas ao Brasil não tem fundamento, nem veracidade. Os Estados Unidos têm um superávit de US$ 410 bilhões em 15 anos com o Brasil — acrescentou, dizendo ainda que a balança não está a favor do Brasil, como também alegou Washington.

Trump ordenou a aplicação de tarifas de 50% a muitos produtos brasileiros e sanções contra vários funcionários de alto escalão, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para punir o Brasil pelo que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

O STF condenou em setembro o ex-presidente a 27 anos de prisão por seu papel em uma tentativa fracassada de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022 para Lula.

— O argumento de que não há direitos humanos no Brasil porque o ex-presidente está sendo processado também é falso. — enfatizou Lula —Qualquer pessoa que comete um crime no Brasil é julgada, e quem é culpado é punido.

Avanço nas negociações

Os dois presidentes de 79 anos se aproximaram desde que tiveram uma breve conversa à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro.

Lula e Trump também conversaram por telefone em 6 de outubro e mencionaram a possibilidade de uma reunião durante a cúpula da Asean.

O presidente do Brasil evitou citar o que o país estaria disposto a conceder em uma eventual negociação comercial com Washington, mas expressou otimismo sobre o possível encontro em Kuala Lumpur.

— Estamos avançando para demonstrar que não há divergência que não possa ser resolvida quando duas pessoas de boa vontade se sentam à mesa — disse Lula sobre Trump.

O presidente, que na quinta-feira (23) confirmou que disputará um quarto mandato em 2026, aposta em aprofundar suas relações com a Ásia, também afetada pela guerra comercial de Trump.

Lula enfatizou na quinta-feira, em Jacarta, que não quer "uma segunda Guerra Fria".

— Nós queremos comércio livre (...) multilateralismo e não unilateralismo. Nós queremos democracia comercial e não protecionismo — afirmou.

Gaza, Ucrânia e "narcolanchas"

Segundo Lula, não haverá nenhum tema "vetado" no encontro com Trump:

— Podemos discutir qualquer coisa... De Gaza à Ucrânia, Rússia, Venezuela, minerais críticos, terras raras.

O brasileiro também incluiu entre os temas que devem ser abordados com o homólogo americano os recentes ataques dos Estados Unidos contra o que Washington apresenta como embarcações "narcoterroristas" no Pacífico e no Caribe, assim como o envio de uma frota de destróieres e navios para impedir a chegada de drogas.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, chegou a sugerir na quinta-feira que Washington também bombardeie embarcações no Rio de Janeiro para combater o narcotráfico.

— Você não pode simplesmente dizer que vai invadir, que vai combater o narcotráfico no território dos outros, tem que levar em consideração a Constituição de outros países, a autodeterminação dos povos, já que isso vai contra a soberania territorial de cada país — afirmou Lula.