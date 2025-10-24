Política

Expectativa

Lula diz ter "todo o interesse" em reunião com Trump para dizer que tarifas impostas ao Brasil foram "erro"

Presidente brasileiro afirmou ainda que não haverá nenhum tema "vetado" no encontro com o norte-americano

AFP

Marchio GORBIANO, com Alejandro RINCÓN em Hong Kong

