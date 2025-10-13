Lula exonera indicados por Ciro Nogueira e Gilberto Kassab

Texto foi retirado de votação na Câmara. Câmara dos Deputados / YouTube / Reprodução

O governo Lula exonerou uma série de indicações do Centrão que ocupavam cargos em segundo escalão. As demissões atingem aliados do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, e de deputados do PSD, presidido por Gilberto Kassab.

De acordo com o g1, as demissões também alcançam nomes do MDB e do União Brasil. A ação ocorre após a derrubada da medida provisória (MP) 1.303/2025 que substituiria o aumento do IOF.

Foram desligados funcionários da Caixa Econômica Federal, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Superintendências no Ministério da Agricultura.

A medida não atinge, no entanto, as indicações do deputado Arthur Lira (PP-AL), que se ausentou do plenário durante a votação sobre a MP. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, por exemplo, é ligado a Lira e deve permanecer no cargo.

Ao g1, questionado sobre as demissões, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que "não dá pra ser casado e ter vida de solteiro".

Pelo lado do MDB, Igo Gomes Brasil foi exonerado da superintendência do Dnit em Roraima. Ele foi indicado pela deputada Helena Lima (MDB-RR). A parlamentar votou pela retirada da MP da pauta, contrariando a orientação do partido.

Foram demitidos quatro nomes indicados pelo PSD para superintendências regionais do Ministério da Agricultura.