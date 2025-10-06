Política

Via diplomática
Notícia

Lula conversa com Trump por videochamada para tratar sobre o tarifaço dos EUA

Presidentes do Brasil e dos EUA fizeram contato de cerca de 30 minutos antes de um possível encontro pessoal previsto para o final do mês, na Malásia

Matheus Schuch

RBS Brasília

