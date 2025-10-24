Política

Na Indonésia
Notícia

Lula diz que "traficantes são vítimas de usuários de drogas" em coletiva na Ásia

Presidente afirmou ainda que combate seria mais fácil se fosse focado em quem consome os entorpecentes. Mais tarde, se retratou:  "Frase mal colocada"

Zero Hora

