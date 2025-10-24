Lula diz que "traficantes são vítimas de usuários de drogas" em coletiva na Ásia

Fala de Lula sobre usuários de drogas na Indonésia causou polêmica e críticas da oposição. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

Durante uma entrevista coletiva em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou polêmica ao falar que "traficantes são vítimas dos usuários", quando comentava sobre o enfrentamento às drogas ilegais.

— Quando a gente fala em combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende, porque tem gente que compra e tem gente que compra porque tem gente que vende — afirmou o presidente.

Logo depois, Lula se retratou. Em seu perfil no X, afirmou ter feito "uma frase mal colocada" e disse ter um "posicionamento claro contra os traficantes e o crime organizado".

Críticas da oposição

A fala não agradou a oposição, que fez críticas ao petista. Um deles foi o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

"É inacreditável. O homem que governa o país defende quem destrói famílias, quem enche os cemitérios e quem espalha violência nas ruas. Para ele, o bandido é vítima e o cidadão de bem é o culpado", declarou em uma publicação no X.

"Terra sem lei"

Na mesma coletiva, Lula contestou os recentes ataques realizados pelos Estados Unidos a barcos que circulam na costa da Venezuela. O presidente brasileiro revelou que pretende abordar o assunto na reunião deste domingo (26) com Donald Trump, caso o norte-americano concorde.

— Se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer. Onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade à soberania dos países? — disse em Jacarta, na Indonésia.

Lula argumenta que os ataques realizados pelo exército norte-americano podem levar "o mundo a virar uma terra sem lei". Trump autorizou operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA na sigla em inglês) na Venezuela, com o argumento de combater o narcotráfico.