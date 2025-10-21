Política

Definido

Lula diz a Alcolumbre que decidiu por Messias no STF, mas indicação fica para depois de viagem à Ásia

Presidente embarcou nesta terça-feira e deve retornar apenas no dia 28, quando há expectativa que confirme o nome a ocupar a vaga de Barroso

Estadão Conteúdo

Vera Rosa

