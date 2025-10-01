Lula dá aval para o fim da obrigatoriedade de autoescola para tirar CNH

Estima-se que cerca de 20 milhões de brasileiros dirijam sem carteira, segundo o Ministério dos Transportes. JEROSenneGs / stock.adobe.com

O ministério dos Transportes recebeu o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (1º), para prosseguir com o projeto de acabar com a obrigatoriedade de aulas de autoescola para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são da Folha de S. Paulo.

A proposta é de Renan Filho, titular da pasta dos Transportes. Ele argumenta que extinguir a necessidade de frequentar a autoescola vai baratear os custos para tirar a CNH, com redução de até 75% nos preços.

Com o aval de Lula, o Ministério dos Transporte prepara uma audiência pública para debater o tema. Segundo a Folha de S. Paulo, a convocação será feita nesta quinta-feira (2) e terá duração de 30 dias.

"A obrigatoriedade de autoescola criou um sistema excludente e as pessoas dirigem sem carteira, o que é o pior dos mundos. E o presidente Lula está tomando uma decisão importante, porque o que o Brasil tem é exclusão", disse Filho à Folha.