Lula chega à Itália para se encontrar com Papa e ir ao Fórum Mundial da Alimentação

Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja, e de ministros. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou neste domingo (12) à Itália, onde se encontrará, na segunda-feira (13), com o papa Leão XIV e participará do Fórum Mundial da Alimentação, principal evento anual da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO). As informações são do Uol.

Será o primeiro encontro entre Lula e Leão XIV desde a eleição do novo pontífice para o comando da Igreja Católica. O presidente deve reforçar o convite para que o Papa esteja presente na COP30, que será realizada no próximo mês, em Belém.

Além da primeira-dama, Janja, acompanham a viagem os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.