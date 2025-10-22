Lula chega à Indonésia para giro asiático e reunião com Trump

Presidente Lula foi recebido na Indonésia nesta quarta-feira. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (22) em Jacarta, capital da Indonésia, para um giro por países da Ásia, marcado pelo encontro dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A viagem é a terceira do ano a países do continente e integra uma estratégia desenhada pelo Palácio do Planalto de busca de parceiros econômicos alternativos e expansão de mercados, diante da guerra tarifária deflagrada por Trump e da disputa americana com a China.

O sudeste asiático é uma das regiões de maior dinamismo econômico do mundo e local de embate direto de influências entre Pequim e Washington. Lula retribuirá em Jacarta a visita feita pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que esteve no Brasil duas vezes: no G20, em novembro de 2024, e no Rio e em Brasília, em julho de 2025.

Leia Mais Lula e Trump se reunirão no domingo durante cúpula na Malásia

Os compromissos do presidente começam na quinta-feira (23). Na sexta (24), Lula visitará a sede da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco econômico da região, que tem relevância para o brasileiro similar a do Mercosul, apesar da distância geográfica. Em 2024, a corrente de comércio do Brasil com a Asean foi de US$ 37 bilhões, pouco menos do que a dos vizinhos sul-americanos.

O presidente brasileiro também promoverá evento empresarial e há interesses da Indonésia em produtos agrícolas e de defesa, entre outros. A expectativa do Itamaraty é que cerca de cem empresários brasileiros — e um número similar de indonésios — participem do fórum.

O governo Lula busca maior equidistância das duas potências econômicas e da disputa econômica sino-americana, embora o país tenha reforçado laços com Pequim e ampliado o comércio, algo do qual não pretende abrir mão na recomposição de relações com Trump.

Leia Mais Lula diz a Alcolumbre que decidiu por Messias no STF, mas indicação fica para depois de viagem à Ásia

Neste ano, Lula também visitou a China, em maio, e o Japão e o Vietnã, em março. O governo busca reforçar laços políticos e a parceria estratégica com a Indonésia, maior país de maioria muçulmana do mundo e um mercado de 285 milhões de habitantes. O país sediou a Conferência de Bandung, em 1955, um dos marcos históricos do movimento de não alinhamento e da era pós-colonial.