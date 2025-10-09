Lula aparece à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quaest

Maioria dos eleitores, porém, é contra a reeleição de Lula. Evaristo Sa / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno (veja detalhes abaixo) na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (9). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Este é o segundo levantamento consecutivo que o presidente lidera a pesquisa, demonstrando estabilidade.

Em cenários projetados, Lula fica 10 pontos à frente de Jair Bolsonaro e até 23 à frente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ao todo, foram projetados oito cenários para o primeiro turno e nove para o segundo.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Ao todo, foram ouvidas 2.004 pessoas. O nível de confiança é de 95%.

Cenários de 1º turno

Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 34%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ratinho Júnior (PSD): 10%

Ciro Gomes: 9%

Romeu Zema (Novo): 3%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Lula e Michelle

Lula (PT): 36%

Michelle Bolsonaro (PL): 21%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Ratinho Júnior (PSD): 10%

Romeu Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Lula e Tarcísio

Lula (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 18%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 35%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ratinho Júnior (PSD):12%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 42%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 19%

Eduardo Bolsonaro (PL): 17%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Ratinho

Lula (PT): 41%

Eduardo Bolsonaro (PL): 20%

Ratinho Júnior (PSD): 17%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Zema

Lula (PT): 43%

Eduardo Bolsonaro (PL): 22%

Romeu Zema (Novo): 11%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado

Lula (PT): 43%

Eduardo Bolsonaro (PL): 23%

Ronaldo Caiado (União): 10%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenários de 2º turno

Lula e Ciro Gomes

Lula (PT): 41% (eram 40% em setembro)

Ciro Gomes (PDT): 32% (eram 33%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 24% (eram 24%)

Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)

Jair Bolsonaro (PL): 36% (eram 34%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17%)

Lula e Tarcísio

Lula (PT): 45% (eram 43% em setembro)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 33% (eram 35%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 19%)

Lula e Michelle

Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)

Michelle Bolsonaro (PL): 34% (eram 32%)

Indecisos: 2% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%)

Lula e Ratinho Jr.

Lula (PT): 44% (eram 44% em setembro)

Ratinho Júnior (PSD): 31% (eram 32%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 22% (eram 21%)

Lula e Romeu Zema

Lula (PT): 47% (eram 45% em setembro)

Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%)

Indecisos: 3% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 19%)

Lula e Caiado

Lula (PT): 46% (eram 46% em setembro)

Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 20%)

Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)

Eduardo Bolsonaro (PL): 31% (eram 29%)

Indecisos: 3% (eram 3%)

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 21%)

Lula e Eduardo Leite

Lula (PT): 45% (eram 45% em setembro)

Eduardo Leite (PSD): 22% (eram 26%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

Branco/nulo/não vai votar: 29% (eram 25%)

