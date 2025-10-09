Lula aparece à frente em todos os cenários de 1º e 2º turno nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno (veja detalhes abaixo) na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, mostra pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (9). A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
Este é o segundo levantamento consecutivo que o presidente lidera a pesquisa, demonstrando estabilidade.
Em cenários projetados, Lula fica 10 pontos à frente de Jair Bolsonaro e até 23 à frente do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ao todo, foram projetados oito cenários para o primeiro turno e nove para o segundo.
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Ao todo, foram ouvidas 2.004 pessoas. O nível de confiança é de 95%.
Cenários de 1º turno
Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 34%
- Jair Bolsonaro (PL): 26%
- Ratinho Júnior (PSD): 10%
- Ciro Gomes: 9%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
Lula e Michelle
- Lula (PT): 36%
- Michelle Bolsonaro (PL): 21%
- Ciro Gomes (PDT): 10%
- Ratinho Júnior (PSD): 10%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 12%
Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 39%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 18%
- Ciro Gomes (PDT): 12%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 35%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 15%
- Ratinho Júnior (PSD):12%
- Ciro Gomes (PDT): 10%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 42%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 19%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 17%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Ratinho
- Lula (PT): 41%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 20%
- Ratinho Júnior (PSD): 17%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Zema
- Lula (PT): 43%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 22%
- Romeu Zema (Novo): 11%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado
- Lula (PT): 43%
- Eduardo Bolsonaro (PL): 23%
- Ronaldo Caiado (União): 10%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Cenários de 2º turno
Lula e Ciro Gomes
- Lula (PT): 41% (eram 40% em setembro)
- Ciro Gomes (PDT): 32% (eram 33%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 24% (eram 24%)
Lula e Bolsonaro
- Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 36% (eram 34%)
- Indecisos: 2% (eram 2%)
- Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17%)
Lula e Tarcísio
- Lula (PT): 45% (eram 43% em setembro)
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 33% (eram 35%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 19%)
Lula e Michelle
- Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)
- Michelle Bolsonaro (PL): 34% (eram 32%)
- Indecisos: 2% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 18%)
Lula e Ratinho Jr.
- Lula (PT): 44% (eram 44% em setembro)
- Ratinho Júnior (PSD): 31% (eram 32%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 22% (eram 21%)
Lula e Romeu Zema
- Lula (PT): 47% (eram 45% em setembro)
- Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%)
- Indecisos: 3% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 19%)
Lula e Caiado
- Lula (PT): 46% (eram 46% em setembro)
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 20%)
Lula e Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 46% (eram 47% em setembro)
- Eduardo Bolsonaro (PL): 31% (eram 29%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 21%)
Lula e Eduardo Leite
- Lula (PT): 45% (eram 45% em setembro)
- Eduardo Leite (PSD): 22% (eram 26%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
- Branco/nulo/não vai votar: 29% (eram 25%)
Maioria é contra reeleição de Lula
Apesar de aparecer à frente nas intenções de voto, a pesquisa também apontou que 56% dos entrevistados são contrários à candidatura de Lula à reeleição. A favor, são 42%.