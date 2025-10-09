Marco Rubio e Mauro Vieira conversam por telefone sobre preparativos para reunião em Washington 

Marco Rubio e Mauro Vieira teriam conversado por telefone na quarta-feira. SAUL LOEB / POOL / AFP / Lula Marques / Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, recebeu uma ligação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quarta-feira (9). O Itamaraty divulgou uma nota sobre o telefonema.

Em nota, o Itamaraty avaliou a conversa como positiva e afirmou que ambos os países concordaram com uma reunião presencial em Washington "para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes".

Na segunda-feira (6), Lula e Donald Trump conversaram por telefone pela primeira vez desde a posse do norte-americano em janeiro. O presidente brasileiro afirmou que a conversa ocorreu de forma cordial.

— Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro — relatou.

Lula contou que, durante a conversa, pediu para que a sobretaxa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos seja retirada, bem como sanções contra autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Veja a íntegra da nota do Itamaraty

"NOTA À IMPRENSA Nº 469

Telefonema entre o Ministro Mauro Vieira e o Secretário de Estado Marco Rubio

Ministro Mauro Vieira manteve hoje contato telefônico com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em seguimento ao telefonema entre os Presidentes Lula e Trump, na 2a-feira, 6/10.

Na ocasião, após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes.