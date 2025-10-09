Marco Rubio e Mauro Vieira conversam por telefone sobre preparativos para reunião em Washington 

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, recebeu uma ligação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quarta-feira (9). O Itamaraty divulgou uma nota sobre o telefonema.
Em nota, o Itamaraty avaliou a conversa como positiva e afirmou que ambos os países concordaram com uma reunião presencial em Washington "para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes".
Na segunda-feira (6), Lula e Donald Trump conversaram por telefone pela primeira vez desde a posse do norte-americano em janeiro. O presidente brasileiro afirmou que a conversa ocorreu de forma cordial.
— Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro — relatou.
Lula contou que, durante a conversa, pediu para que a sobretaxa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos seja retirada, bem como sanções contra autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Veja a íntegra da nota do Itamaraty
"NOTA À IMPRENSA Nº 469
Telefonema entre o Ministro Mauro Vieira e o Secretário de Estado Marco Rubio
Ministro Mauro Vieira manteve hoje contato telefônico com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em seguimento ao telefonema entre os Presidentes Lula e Trump, na 2a-feira, 6/10.
Na ocasião, após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes.
O Secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos."