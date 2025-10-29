Linha Calma: projeto de lei com foco em homens prevê canal telefônico 24 horas para combater violência contra mulher

Delegada Nadine é autora de projeto. Lucas Kloss / ALRS

Um programa de combate à violência doméstica contra a mulher, mas voltado a homens, foi aprovado na manhã de terça-feira (28) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A iniciativa, batizada de Linha Calma, busca promover a escuta ativa, a orientação e a prevenção da reincidência em um canal telefônico disponível 24 horas.

O projeto de lei 133/2025 é de autoria da deputada estadual Delegada Nadine (PSDB) e visa oferecer atendimento sigiloso a homens autores de violência de gênero.

— Durante a construção do projeto, vários homens me procuravam dizendo que se reconheciam machistas. É uma mudança de cultura. E há grandes mudanças nos últimos 10 anos. Quando fui delegada, eu conseguia interagir com homens que cometiam crimes contra a mulher. Hoje, não é tão simples — analisa a deputada.

A ideia é que o programa funcione como um telefone estadual, aplicativo e plataforma digital. Se aprovada, a linha estará disponível para qualquer homem, que poderá procurar o canal de forma voluntária.

Objetivos do projeto:

Atender, de forma sigilosa e humanizada, homens autores de violência contra a mulher;

Oferecer escuta profissional, orientação psicossocial e incentivo à participação em grupos reflexivos;

Encaminhar os possíveis agressores, quando necessário, a serviços de atendimento psicológico, jurídico e social;

Reduzir a reincidência de atos de violência contra a mulher;

Promover a transformação de padrões culturais e comportamentais de gênero, fortalecendo ações públicas voltadas à desconstrução de padrões machistas, com linguagem acessível e foco nos jovens.

O texto seguirá para análise de outras comissões parlamentares da Assembleia, antes da discussão em plenário. Ainda na terça, a proposta foi discutida em uma reunião junto da Casa Civil e da Secretaria da Mulher. Segundo a deputada, houve retornos positivos para o fortalecimento e regulamentação da lei.

Inspirações

A parlamentar acrescenta que dois casos policiais motivavam a criação do programa:

O caso do homem que, junto dos dois filhos gêmeos de seis anos, morreu depois de provocar um acidente de carro em São Vendelino;

E o episódio em que um pai atirou o filho de uma ponte, em São Gabriel.

— Há dois "fenômenos" que precisamos dar atenção: o percentual de homens que matam os filhos e os que se suicidam — comenta Nadine.

Os 10 feminicídios que aconteceram em sequência, no feriado de Páscoa, em abril deste ano, também contribuíram na construção da lei, segundo a parlamentar.

Projeto na Colômbia

Inspirado em uma iniciativa de Bogotá, na Colômbia, o programa também prevê parcerias com universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil para a qualificação constante do serviço.