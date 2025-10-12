Política

Mudanças à vista
Notícia

Líder do governo disse que Lula já pediu para alterar cargos na Caixa por conta da falta de apoio dos partidos no Congresso

Deputado José Guimarães falou sobre orientação dada à ministra Gleisi Hoffmann para cortar indicações de siglas do Centrão que agora já não dão mais suporte ao presidente

Estadão Conteúdo

