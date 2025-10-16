Licenciamento ambiental: Congresso vota vetos de Lula, enquanto governo articula para manter parte das mudanças

Congresso vai analisar vetos de Lula a 63 dos 400 artigos da lei. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Em meio a uma relação conturbada entre o governo federal e o Legislativo, o Congresso deve votar, nesta quinta-feira (16), vetos ao projeto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O Palácio do Planalto teme a derrubada dos vetos, como vem sendo articulado entre deputados e senadores.

O texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início de agosto, mas com vetos em 63 dos 400 artigos da lei, barrando dispositivos como:

o que previa a possibilidade de licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor

o que incluía a modalidade de licenciamento por autodeclaração

A análise dos vetos presidenciais ocorre às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada em Belém (PA) em novembro, o que aumenta a pressão sobre a articulação do governo contra a derrubada dos vetos.

Articulação e negociação

Prevendo resistência no Congresso, o Planalto já trabalha para passar pelo menos parte dos vetos pelo crivo dos parlamentares, reforçando articulação nos últimos dias. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que a ideia é de que pelo menos 15 dos 63 vetos sejam mantidos, segundo o g1.

Em meio a essa articulação, bancadas como as do empreendedorismo e da agropecuária trabalham pela derrubada quase integral dos vetos e pela incorporação de parte dos temas tratados nos vetos ao projeto de lei alternativo ou em medida provisória (MP).

— Nós temos uma análise negativa de todos (os vetos). Nós vamos, em princípio, dizer que a nossa disposição é derrubar todos — disse o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Caso ocorra a derrubada dos vetos, além do desgaste político com mais uma derrota na queda de braço com o Congresso, o esvaziamento da legislação de proteção ambiental ocorreria às vésperas da COP-30.

— Não seria confortável o Brasil ser sede de uma conferência do clima e nós termos, nas vésperas, a apreciação de vetos que comprometessem a legislação ambiental — disse Ranolfe sobre as impressões do governo em relação à postura do Congresso.

Embate

De um lado, ambientalistas afirmam que a nova lei do licenciamento ambiental abre as portas para desmatamento e enfraquecimento da proteção ambiental, mas avaliam que os vetos mitigam parte desse dano.

De outro, parte do setor produtivo entende que os vetos trazem insegurança jurídica e enfraquecem o equilíbrio entre produção e preservação.

Os principais vetos presidenciais:

Licença por Adesão e Compromisso (LAC)

O projeto aprovado pelo Congresso previa que a LAC seria ampliada e aplicada também para empreendimentos de médio impacto e médio potencial poluidor.

O governo vetou o licenciamento simplificado para empreendimentos de médio potencial poluidor, incluindo a modalidade de licenciamento por autodeclaração

Com isso, a LAC seria válida apenas para obras de baixo impacto ambiental

Licenciamento Ambiental Especial (LAE)

O texto original também estipulava o LAE, que permitia um licenciamento simplificado para empreendimentos considerados "estratégicos" pelo governo, mesmo que os impactos ao meio ambiente sejam significativos.

O governo federal manteve a nova modalidade, mas vetou a possibilidade desse tipo de processo ser realizado com fase única

Padrões nacionais de critérios e procedimentos

O governo vetou dispositivos que transferem de forma ampla a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e municípios), sem padronização, a responsabilidade de estabelecer critérios e procedimentos de licenciamento.

Entre esses critérios, estão decisões referentes a porte, potencial poluidor, tipologias sujeitas a licenciamento, modalidades específicas de licenças e atividades passíveis de LAC

Preservação da Mata Atlântica

O governo também vetou a possibilidade de retirar a Mata Atlântica do regime de proteção especial para supressão de floresta nativa.

Na argumentação, o Planalto destacou que a Mata Atlântica é um bioma reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição Federal e já se encontra em situação crítica, com apenas 24% de sua vegetação nativa remanescente

Povos indígenas e comunidades quilombolas

O projeto de lei estipulava que apenas as comunidades com o território homologado ou titulado seriam consultadas para a realização de empreendimentos em suas áreas.

O presidente Lula vetou o dispositivo que limitava as consultas

Com o veto, os integrantes desses grupos que já iniciaram o processo de reconhecimento deverão ser consultados

Dispensa de análise do CAR

Também foi vetada a medida que dispensava o licenciamento ambiental para produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda pendente de análise pelos órgãos ambientais estaduais.

Impactos indiretos

O projeto de lei limitava as ações de compensação apenas aos impactos diretos ao meio ambiente, excluindo os impactos indiretos. O governo vetou esse dispositivo.

Proteção às Unidades de Conservação

O artigo que retirava o caráter obrigatório de manifestação de órgãos gestores de Unidades de Conservação no licenciamento de empreendimentos que afetem diretamente a unidade ou sua zona de amortecimento também foi vetado pelo presidente.

O governo argumentou que a medida reforça a importância da avaliação técnica especializada na proteção de áreas ambientalmente sensíveis

Instituições financeiras na concessão de crédito

O presidente vetou o trecho que diminuía a responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos por elas financiados.