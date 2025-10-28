Leite apresenta novas concessões de rodovias, com R$ 12 bilhões em investimentos, e prevê RS-118 sem pedágio

Governador argumenta que concessões permitem investimentos que o Estado não teria como fazer. Vitor Rosa / Divulgação

O governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta terça-feira (28), o projeto de concessão do bloco 1 de rodovias estaduais — que contempla trechos da Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra — assim como o lançamento do edital do bloco 2 — que abrange o Vale do Taquari e o norte do Estado. Os dois blocos somam mais de R$ 12 bilhões em investimentos em infraestrutura viária. Os anúncios ocorreram no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre.

Segundo o governador, o objetivo é garantir melhorias na infraestrutura de transportes:

— As concessões nos permitem atrair investimento privado para a infraestrutura, viabilizando obras que o Estado, sozinho, não teria condições de realizar. É uma solução moderna, sustentável e que olha para o futuro do Rio Grande do Sul.

Os projetos, elaborados em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), incluem: nova rodovia, duplicações, terceiras faixas, sinalização, monitoramento e atendimento 24 horas. Também estão previstas vias resilientes.

Bloco 1

Reúne trechos das rodovias:

RS-020

RS-040

RS-115

RS-118

RS-235

RS-239

RS-466

RS-474

RS-010 (será construída)

A RS-010 será uma nova via de 41,4 quilômetros, em pista dupla, que ligará Porto Alegre (BR-290) a Sapiranga (RS-239), servindo como alternativa à BR-116.

Números do bloco 1

30 anos de concessão

anos de concessão 454 quilômetros concedidos

quilômetros concedidos 27 municípios impactados

municípios impactados R$ 6,41 bilhões de investimento previsto total

de investimento previsto total R$ 4,86 bilhões de investimento nos primeiros 10 anos

de investimento nos primeiros 10 anos R$ 1,5 bilhão de aporte do governo estadual, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), para baratear a tarifa de pedágio

Além da modernização das vias, também estão previstas estradas resilientes dentro do bloco 1, com pontes em cotas mais elevadas em trechos sujeitos a inundação, assim como obras de drenagem e medidas para prevenção de alagamentos, erosões e deslizamentos.

RS-118 sem pedágio e sistema free flow

O sistema de cobrança do bloco 1 será o free flow, modelo eletrônico sem cancelas, que permite cobrança proporcional à distância percorrida. O valor estimado é de R$ 0,21 por quilômetro, considerando o aporte estadual. Sem o subsídio, a tarifa seria de R$ 0,32.

A RS-118, que serve de ligação entre Sapucaia do Sul e Gravataí, ficará isenta de pedágio.

O projeto passará por consulta e audiências públicas. O edital deve ser publicado no primeiro trimestre de 2026, e o leilão está previsto para o segundo semestre do mesmo ano.

Bloco 2

Durante o evento, Leite também anunciou a publicação do edital do bloco 2, que soma R$ 6 bilhões em investimentos, incluindo R$ 1,5 bilhão do governo estadual, via Funrigs.

O bloco impactará 32 cidades e abrange 409 quilômetros de rodovias, entre elas:

RS-128

RS-129

RS-130

RS-135

RS-324

RS-453

O projeto prevê 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas, 745 quilômetros de acostamentos e 37 passarelas de pedestres e sistema free flow para os pedágios.

Após o período de consulta pública e análise do TCE-RS, o projeto passou por algumas alterações, entre elas o critério de julgamento da licitação, que passou a ser a menor tarifa de pedágio, com o objetivo de beneficiar o usuário. Outra alteração diz respeito ao custo do quilômetro, que foi reduzido de R$ 0,23 para R$ 0,19.

Agora, o edital do bloco 2 será publicado até a primeira semana de novembro, com leilão previsto para março de 2026 e assinatura do contrato em agosto do mesmo ano.

Com as novas concessões, rodovias hoje sob responsabilidade da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) passarão à administração dos consórcios vencedores dos leilões. Assim, a empresa pública deixará de atuar nestes trechos. Ainda não há informação sobre onde atuarão os servidores da empresa pública.