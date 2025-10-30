Justiça mantém condenação do prefeito de Viamão por exposição de intimidade e tentativa de silenciar testemunhas

Bortoletti foi acusado de divulgar conteúdos pornográficos sem o consentimento da então companheira. Reprodução @prefeituraviamao / Instagram

O prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, foi condenado em segunda instância pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado no início da noite desta quarta-feira (29). Bortoletti foi acusado de divulgar conteúdos pornográficos sem o consentimento da então companheira durante uma reunião envolvendo outros políticos em 2019.

Além disso, ele teria também prometido vantagens e cargos no governo a testemunhas. O veredito foi confirmado pela defesa da vítima. A pena estabelecida é de seis anos, quatro meses e 14 dias de prisão em regime semiaberto, uma redução da denúncia original que previa nove anos.

Em nota (leia a íntegra abaixo), Bortoletti afirma que "a decisão recente do Tribunal de Justiça reduziu de forma severa a pena imposta, inclusive com progressão para o regime semiaberto, reconhecendo as falhas e excessos do processo original".

A decisão judicial também implica na perda do cargo de prefeito e no pagamento de uma indenização de R$ 50 mil para a vítima. A defesa de Bortoletti tem o direito de recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda segundo o comunicado de Bortoletti, ele segue "prefeito de Viamão, com serenidade, responsabilidade e a consciência tranquila de quem trabalha todos os dias por uma cidade melhor".

O chefe do Executivo municipal também enfrenta um processo no Tribunal Regional Eleitoral, que pode levar ao afastamento do cargo por abuso de poder político.

Bortoletti e seu vice, Maninho Fauri, são acusados de participar de um evento de reabertura do Parque Saint Hilaire durante a campanha eleitoral do ano passado, o que não é permitido pela legislação. A votação, que havia sido suspensa, está marcada para 25 de novembro. Em caso de condenação no processo eleitoral, o prefeito perderá o mandato imediatamente, sem efeito suspensivo.

Nota Pública

"A decisão recente do Tribunal de Justiça reduziu de forma severa a pena imposta, inclusive com progressão para o regime semiaberto, reconhecendo as falhas e excessos do processo original. É uma decisão que já mostra avanços importantes e abre caminho para a correção completa das injustiças que venho enfrentando.

Continuo acreditando na Justiça e agora buscarei, junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento definitivo da verdade jurídica. Meu caso é inédito no Brasil, pois estou sendo condenado por algo que simplesmente não existe: a suposta divulgação de um “vídeo” que nunca foi vídeo. É um processo que desafia a própria lógica e que certamente será objeto de revisão nas instâncias superiores, onde prevalecem a técnica e o direito.

Sigo prefeito de Viamão, com serenidade, responsabilidade e a consciência tranquila de quem trabalha todos os dias por uma cidade melhor. A política, o poder e a justiça muitas vezes se cruzam em caminhos difíceis, e nesse cruzamento sempre surgem interesses, ruídos e intenções. Mas sigo firme, porque acredito que o tempo e a verdade são maiores do que qualquer revés momentâneo.

O que me move é a confiança do povo de Viamão. É por essa confiança que continuo trabalhando, com o mesmo compromisso e a mesma fé que me trouxeram até aqui.

Rafael Bortoletti

Prefeito de Viamão"