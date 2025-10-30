Política

Segunda instância
Notícia

Justiça mantém condenação do prefeito de Viamão por exposição de intimidade e tentativa de silenciar testemunhas

A defesa de Bortoletti tem o direito de recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça

Zero Hora

