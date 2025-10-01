Política

Vale do Sinos
Notícia

Justiça condena prefeita de Sapiranga, ex-secretário e empresário por improbidade em esquema de desvio de combustíveis

Decisão aponta que réus participaram de fraude com prejuízo de ao menos R$ 388 mil aos cofres públicos, entre 2013 e 2016.

Madu Brito

Júlia Taube

Repórter

