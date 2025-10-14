Julgamento dos integrantes do núcleo 4 da trama golpista começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (14) o julgamento dos sete integrantes do núcleo 4 da trama golpista. A deliberação ocorre a partir das 9h na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve seguir pelos dias 15, 21 e 22 de outubro.
Conforme a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), os sete denunciados do núcleo 4 são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.
Este é o segundo julgamento do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Em setembro, a Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão.
Quem são os réus
- Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército)
- Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército)
- Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército)
- Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército)
- Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército que atuou como chefe de gabinete do general da reserva Mário Fernandes)
- Marcelo Araújo Bormevet (agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin)
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal)
Denúncia da PGR
Eles se tornaram réus pelos seguintes crimes:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado pela violência
- Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado
O caso será julgado pela Primeira Turma do Supremo. O colegiado é composto pelo relator da denúncia, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.