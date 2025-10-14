Julgamento dos integrantes do núcleo 4 da trama golpista começa nesta terça-feira

Julgamento do núcleo 4 ocorre no plenário da Primeira Turma do STF. Rosinei Coutinho/STF / Divulgação

Começa nesta terça-feira (14) o julgamento dos sete integrantes do núcleo 4 da trama golpista. A deliberação ocorre a partir das 9h na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve seguir pelos dias 15, 21 e 22 de outubro.

Conforme a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), os sete denunciados do núcleo 4 são acusados de organizar ações de desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades.

Este é o segundo julgamento do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Em setembro, a Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão.

Quem são os réus

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército)

(major da reserva do Exército) Ângelo Martins Denicoli (major da reserva do Exército)

(major da reserva do Exército) Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente do Exército)

(subtenente do Exército) Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel do Exército)

(tenente-coronel do Exército) Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército que atuou como chefe de gabinete do general da reserva Mário Fernandes)

(coronel do Exército que atuou como chefe de gabinete do general da reserva Mário Fernandes) Marcelo Araújo Bormevet (agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin)

(agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin) Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal)

Denúncia da PGR

Eles se tornaram réus pelos seguintes crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Dano qualificado pela violência

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado