Jairo Jorge, ex-secretários e empresa são condenados por improbidade administrativa em projeto de aeromóvel em Canoas

O ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge, dois ex-secretários e uma empresa foram condenados em uma ação de improbidade administrativa relativa à implantação do sistema de transporte aeromóvel no município da Região Metropolitana.

A decisão foi proferida na sexta-feira (24) pela Vara Estadual de Improbidade Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, em uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em 2021.

Por meio de nota, Jairo Jorge disse que a decisão faz parte de uma "guerra jurídica" criada por adversários políticos e que recorrerá da decisão – leia a íntegra da manifestação no fim da reportagem.

Além do político, foram condenados Fábio Ramos Cannas, ex-secretário de Planejamento e Gestão, Marcos Antônio Bósio, ex-secretário da Fazenda de Canoas, e a empresa Aeromovel Brasil S.A., contratada para implementar o serviço.

O prejuízo ao erário foi estimado pela Justiça em mais de R$ 66,6 milhões, valor que deverá ser integralmente devolvido aos cofres públicos. Além disso, foram aplicadas sanções aos réus, como a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a 10 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por 10 anos. Cabe recurso à decisão.

Para o juiz Gabriel Pinos Sturtz, ficou comprovado que os réus atuaram de forma dolosa entre 2012 e 2015 para direcionar contratações milionárias, violando princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Conforme a sentença, foi observada a participação da filha do então prefeito como funcionária da empresa contratada e a contratação do secretário da Fazenda para prestar consultoria à empresa. Para Sturtz, são fatos que "[...] denotam uma promiscuidade inaceitável entre o público e o privado, de modo a refletir negativamente no princípio da moralidade administrativa [...]".

“Em princípio, ainda que pareça ser uma obra inviável, talvez faraônica e megalomaníaca, a escolha compete ao administrador dentro da sua discricionariedade. Tal escolha deve ser respeitada pelo Poder Judiciário. A improbidade não pune a má escolha. Pune a conduta desonesta. E a desonestidade, no caso, como exaustivamente referido e argumentado, ficou suficientemente comprovada, assim como o dolo e o prejuízo ao erário", escreveu.

A sentença também destaca ser "inadmissível que a população de Canoas [...] amargue tamanho prejuízo pela malversação dolosa de recursos públicos".

"Daí por que deverão os réus ressarcir o erário pelo prejuízo milionário causado. O uso de recursos públicos no montante de R$ 66.664.159,42 em estudos técnicos, realizados 'sob encomenda', além do início das obras e de gastos com materiais, que levam nada a lugar algum, é inadmissível. Não é mera inabilidade no trato de recursos, mas sim desonestidade", argumentou.

A obra foi suspensa em 2018, quando Jairo Jorge não era mais o prefeito de Canoas. O projeto previa a construção de uma linha elevada de quatro quilômetros que ligaria o bairro Guajuviras ao trensurb pelo aeromóvel, com financiamento da Caixa Econômica Federal de R$ 242 milhões.

O que diz Jairo Jorge

Nesta segunda-feira (27), o ex-prefeito de Canoas enviou a seguinte nota à reportagem:

Nos últimos trinta dias, o ex-prefeito Jairo Jorge foi absolvido em quatro ações de improbidade - Reforma do Paço Municipal, Contratação de Software para Gestão Educacional, Compras de Uniforme e Material Escolar e Contratação de Instituições Filantrópicas para Gestão de Escolas Municipais.

Em todas as situações, o ex-prefeito sempre manifestou que, ganhando ou perdendo, ele acredita na justiça dos homens e especialmente na Justiça Divina. Os adversários de Jairo Jorge, desde 2009, mobilizaram esforços para impetrar mais de duzentas ações contra ele nas diversas esferas da justiça e nos órgãos de controle, numa verdadeira Law Fare, uma guerra jurídica sem precedentes no Rio Grande do Sul.

Diante da decisão da primeira instância em condenar o ex-prefeito sobre a contratação do Aeromovel em uma Ação Civil de Improbidade, Jairo Jorge informa que seus advogados irão recorrer às instâncias superiores e que acredita na reversão total desta sentença.

Jairo lembra que a discussão sobre as várias alternativas para a mobilidade em Canoas começou com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Transportes em 2009 e que o projeto do Aeromovel, ligando o bairro Guajuviras ao Mathias Velho, foi discutido e apresentado pelo Prefeito Hugo Simões Lagranha em 1992.

Em 31 de agosto de 2012, foi firmado um convênio com a Empresa Trensurb para análise da tecnologia Aeromovel para Canoas, que já estava sendo implantada no Aeroporto Salgado Filho.

Ao final de 2012, a Prefeitura de Canoas apresentou projeto do Aeromovel junto ao Governo Federal para implantação de duas linhas: uma ligando o bairro Guajuviras ao Mathias Velho, e outra, a ULBRA à Praça do Avião. Por seis meses, ele foi analisado pelos técnicos do Ministério das Cidades, sendo aprovado no primeiro semestre de 2013.

Na sequência, durante 18 meses, o projeto do Aeromovel foi analisado pelos engenheiros e técnicos da Caixa Econômica Federal, sendo assinado o contrato em outubro de 2014.

Temos, portanto, quatro anos de análise, sendo dois anos e meio de discussão exclusiva sobre a tecnologia Aeromovel por parte das áreas técnicas da Prefeitura, do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal.

Todos os estudos sobre a viabilidade econômica financeira e sobre a demanda foram feitos por empresas experientes e reconhecidas pelo mercado e embasaram os projetos para realização de uma PPP (Parceria Público-Privada) que viabilizaria a primeira iniciativa do Aeromovel para transporte em massa de passageiros no mundo. O projeto totalizava 18 quilômetros de via elevada e 25 estações, conectando a cidade de leste a oeste e do norte ao centro de Canoas.

Infelizmente, por disputas políticas e eleitorais, o projeto do Aeromovel foi paralisado pela administração que sucedeu a de Jairo Jorge na Prefeitura. A cidade e o Estado do Rio Grande do Sul perderam a oportunidade de lançar uma tecnologia de mobilidade de baixo carbono, extremamente conectada aos desafios da sustentabilidade e da resiliência e com valores totalmente viáveis para sua implantação.

A verdade é que essa tecnologia, com todas as suas qualidades, está sendo implantada no maior Aeroporto do Brasil após um processo licitatório. Em Guarulhos, por iniciativa dos Governos Federal e Estadual, está na fase final de testes, com a ligação dos três terminais do aeroporto ao transporte de trilhos que liga até a cidade de São Paulo.

Uma tecnologia vencedora e atual que já enfrentou muitos detratores. Jairo Jorge acredita que o mérito do projeto de Canoas, bem como a sua pertinência, será reconhecido pelas instâncias superiores.