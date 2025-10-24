Política

Isenção de IR até R$ 5 mil: com críticas de relator a alterações na Câmara, veja a situação do projeto no Senado 

Renan Calheiros ventila mudanças ao apontar "inconstitucionalidades". Há risco de judicialização e governo federal quer evitar que matéria retorne para análise dos deputados

