INSS suspende programa que acelerava análise de benefícios por falta de verba

Programa de Gerenciamento de Benefícios estava em vigor desde abril e ajudava a reduzir a fila de espera, que hoje ultrapassa 2,6 milhões de pedidos

Zero Hora

