INSS suspende programa que acelerava análise de benefícios por falta de verba

Decisão foi tomada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Jr. Marcos Oliveira / Agência Senado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu temporariamente o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), criado para acelerar a análise de pedidos e reduzir a fila de espera por benefícios previdenciários e assistenciais. A decisão foi tomada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller Jr., por falta de orçamento, segundo o g1.

Segundo o Portal da Transparência, mais de 2,6 milhões de brasileiros aguardam a concessão de benefícios. Em março, o número chegou a 2,7 milhões. O programa, que estava em vigor desde 15 de abril de 2025, previa o pagamento de bônus a servidores que ultrapassassem metas diárias de análise.

Em ofício enviado ao Ministério da Previdência, Waller solicitou uma suplementação de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do PGB. Enquanto o pedido não é atendido, o INSS determinou que nenhuma nova tarefa seja concluída por meio da chamada “análise extraordinária”.

As demandas pendentes ou em exigência devem retornar à fila comum de processamento. A presidência do INSS reconheceu a importância do programa e o empenho dos servidores, destacando que o PGB tem sido essencial para reduzir o tempo médio de análise.