Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski

Lula vai indicar nome para ocupar cadeira da Corte deixada por Barroso. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta sexta-feira (10) que o novo nome para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) deverá ser escolhido e indicado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da viagem à Itália.

Lula embarca neste sábado (11) para Roma, onde participará do Fórum Mundial da Alimentação 2025. Apesar da data marcada para a ida, ainda não há previsão oficial de retorno.

— Essas decisões têm que ser rápidas, mas bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele. Ele tem uma viagem marcada para o exterior, e creio que, na volta, isso deve ser decidido — afirmou Lewandowski durante o Fórum Esfera, realizado em Belém (PA).

Durante o evento, Lewandowski também elogiou o magistrado:

— O ministro Barroso desempenhou um excelente trabalho no Supremo. Foi um ótimo colega, um intelectual de proa, e vai fazer falta. Todos aprendemos muito com ele.

Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do STF na quinta-feira (9). Aos 67 anos, ele poderia permanecer no cargo até os 75, idade limite para ministros da Corte. No final de setembro, ele havia transferido a presidência do STF ao ministro Edson Fachin.

LEIA TAMBÉM Dino vence ação contra hospital pela morte do filho de 13 anos e diz que doará indenização

Questionado sobre possíveis indicações, Lewandowski negou estar envolvido nas discussões e disse que não manifestou preferência por nenhum nome para a sucessão.