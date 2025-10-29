Política

Mudança no governo
Notícia

Guilherme Boulos toma posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência e pede um minuto de silêncio pelos mortos em operação no Rio

Parlamentar deixa o cargo de deputado federal por São Paulo para chefiar a relação do governo federal com movimentos sociais

Zero Hora

