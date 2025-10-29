Guilherme Boulos toma posse como ministro da Secretaria-Geral da Presidência e pede um minuto de silêncio pelos mortos em operação no Rio

Boulos prometeu promover o diálogo com o povo. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em cerimônia no Palácio do Planalto, na tarde desta quarta-feira (29), Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi empossado pelo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

Até então deputado federal por São Paulo, Boulos será responsável pela interlocução do governo com movimentos sociais.

Após saudar autoridades e familiares presentes, o parlamentar pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da megaoperação realizada no Rio de Janeiro na terça-feira. Na sequência, Boulos fez um breve comentário sobre o crime organizado.

— Orgulho de fazer parte do governo do presidente que sabe que a cabeça do crime organizado desse país não está no barraco de uma favela. Muitas vezes, está na lavagem de dinheiro, lá na Faria Lima, como nós vimos na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal — declarou.

Em seu primeiro discurso como ministro, Boulos definiu Lula como "o melhor presidente da história deste país". O parlamentar também afirmou que os movimentos sociais são "sua família de luta".

— As políticas que mudam a vida das pessoas, elas não nascem só de palácios e gabinetes. Elas nascem do povo, dos território populares, nascem das ruas. O presidente Lula sabe muito bem disso — disse.

Boulos afirmou que seu papel será diálogo com o povo, mas com uma ressalva.

— Não tem diálogo com quem ataca a democracia e trai o Brasil. Com esses não há diálogo — disse, ao se referir aos envolvidos na trama golpista.

— Queriam ver a gente morto, mas como diz um paraibano conterrâneo de minha mãe, Ariano Suassuna: "Aqui é madeira que cupim num rói, aqui é um povo resistente, de luta". E nós estamos aqui e ficaremos aqui. A eles, inimigos da democracia e do Brasil, nós só temos a dizer duas coisas. O Brasil é dos brasileiros e sem anistia.

Quem é Guilherme Boulos

Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), Guilherme Boulos tem 42 anos e é filiado ao PSOL.

Ele concorreu ao Palácio do Planalto em 2018, quando recebeu 617.122 votos e terminou o pleito em 10º lugar entre os 13 candidatos. Sua política é voltada a defesa de movimentos sociais, especialmente o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) – do qual foi coordenar nacional.

Boulos também concorreu à prefeitura de São Paulo em duas oportunidades. Na primeira, em 2020, em chapa com Luiza Erudina, recebeu 40,62% dos votos válidos no segundo turno – vencido por Bruno Covas (PSDB), com Ricardo Nunes (MDB) como vice. A segunda foi em 2024, com a ex-prefeita da capital paulista Marta Suplicy (PT), em pleito marcado por polêmicas com o coach Pablo Marçal.