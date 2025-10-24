Política

Articulações
Notícia

Governo recebe sinal do PP para manter Fufuca no ministério em troca de outros cargos

Governo iniciou limpa nas indicações feitas por congressistas que votaram contra a proposta do Planalto de corte de gastos e aumento de receita para cobrir o recuo parcial do aumento do IOF

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS