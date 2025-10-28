Governo do RS anuncia concessão do serviço de bilhetagem eletrônica para ônibus do transporte metropolitano

Leite promete salto de qualidade no serviço. Vitor Rosa / Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta terça-feira (28), a concessão do serviço de bilhetagem eletrônica para os ônibus do transporte público entre municípios da Região Metropolitana. A divulgação do projeto ocorreu durante coletiva de imprensa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), após a divulgação de novidades nas concessões dos blocos 1 e 2 das rodovias estaduais.

O novo Sistema de Bilhetagem Digital (SBD) será contratado por meio de uma parceria público-privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, com prazo de 10 anos. O valor estimado do contrato é de R$ 89,9 milhões, sendo o critério de julgamento do edital o menor valor da contraprestação mensal.

O modelo, segundo o governador Eduardo Leite, vai garantir mais eficiência, transparência e controle sobre a arrecadação e o repasse das tarifas, hoje geridos diretamente pelas empresas operadoras.

— Quando a gente faz a licitação contratando a bilhetagem eletrônica que vai ser operada por uma empresa, significa que a compra dos bilhetes será feita através dessa empresa com o controle do Estado. O Estado faz o controle, os relatórios, os sistemas de pagamento, então o Estado vai ter o domínio de todas as informações que hoje estão sendo gerenciadas diretamente pelas empresas. Vai ser um salto de qualidade — afirmou o governador.

O modelo contará com suporte a múltiplos meios de pagamento, além de consolidar mecanismos de prevenção a fraudes, como a biometria facial.

Próximos passos