Política

Por 10 anos
Notícia

Governo do RS anuncia concessão do serviço de bilhetagem eletrônica para ônibus do transporte metropolitano

Modelo, segundo o governador Eduardo Leite, garantiria mais eficiência, transparência e controle sobre a arrecadação e o repasse das tarifas

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS