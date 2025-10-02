Governo do Estado libera R$ 11,4 milhões para prevenção de alagamentos em Gravataí

Repasse foi formalizado em cerimônia realizada nesta quinta-feira. Mauricio Tonetto / Secom/Governo do RS/Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta quinta-feira (2) o repasse de R$ 11,4 milhões para a prefeitura de Gravataí, na Região Metropolitana. O recurso, proveniente do fundo da reconstrução pós-enchente (Funrigs), será destinado à prevenção de alagamentos em nove bairros do município.

Parte da verba será aplicada no hidrojateamento de 35 quilômetros de tubulações e a limpeza de 237 metros de valas, além de desobstrução de bueiros e bocas de lobo. O objetivo é melhorar as condições de escoamento da água em dias de chuva forte.

Outra parcela do recurso será utilizada na limpeza de equipamentos de drenagem, na inspeção da rede com sistema de vídeo e no reparo e substituição de dispositivos danificados.

Os investimentos devem beneficiar moradores dos bairros Vila Rica, Vale Ville, Novo Mundo, Passo dos Ferreiros, Ipê, Caça e Pesca, Mato Alto, Jardim do Cedro e Itatiaia, que foram impactados pela enchente de maio de 2024.

Por decisão do comitê gestor do Funrigs, o repasse será feito em duas parcelas, cada uma com 50% do valor total.

O aporte foi formalizado um uma cerimônia na prefeitura local, da qual participaram o governador Eduardo Leite e o prefeito Luiz Zaffalon, além de secretários e vereadores.

Repasses do Funrigs

Com o repasse a Gravataí, o governo do Estado informou já ter liberado R$ 403,4 milhões do fundo da reconstrução para municípios afetados pelas enchentes.

O fundo é abastecido com recursos que seriam usados para pagar a dívida com a União, que teve a cobrança suspensa até maio de 2027.

Veja a relação por cidade: