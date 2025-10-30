Política

Após megaoperação
Governadores alinhados com Cláudio Castro anunciam "consórcio da paz" 

Anúncio ocorre dois dias depois da ofensiva contra o Comando Vermelho, deflagrada na terça-feira (28), nos complexos da Penha e do Alemão

Zero Hora

Estadão Conteúdo

