Política

Após megaoperação

Gleisi diz que PF, Receita e Coaf estão à disposição do governo do Rio: "Vamos reforçar o time"

A ministra ainda defendeu a aprovação da PEC da Segurança, em razão de a medida promover uma integração entre as polícias

Estadão Conteúdo

Pepita Ortega e Naomi Matsui

