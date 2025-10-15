Política

Gleisi diz que "Lira está na base e quer ajudar" o governo

Ministra das Relações Institucionais comentou as mudanças na atual gestão após projeto que substituía o aumento do IOF ser barrado no Congresso Nacional

Estadão Conteúdo

Raisa Toledo

