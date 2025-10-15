Gleisi diz que "Lira está na base e quer ajudar" o governo

Gleisi Hoffmann afirma que Lira não tentou negociar permanência de seus indicados a cargos públicos. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados,Divulgação

Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann disse na terça-feira (14) que o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) a procurou para dizer que "integra a base e quer ajudar" o governo.

À CNN, a ministra negou que, durante encontro pedido por Lira, ele tenha buscado manter seus indicados a cargos. No momento, o governo demite indicados a cargos públicos pelos deputados que votaram contra a MP alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Gleisi garantiu ao deputado que o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, será mantido no cargo. Ele foi indicado em 2023, quando Lira era presidente da Câmara.

— Lira não veio negociar comigo em nome de nenhum partido ou conjunto de partidos. Ele veio conversar sobre a situação dele no governo, reafirmar que integra a base e que quer ajudar, mas não veio para negociar — afirmou Gleisi.

Ao Estadão, a ministra disse na segunda-feira (13) que a demissão de indicados por deputados que votaram contra a Medida Provisória 1303 está sendo feita para "reorganizar a base".

— Quem votou contra optou por sair do governo. Queremos saber com quem podemos contar, quem realmente está com o governo, e isso vale para todos. O corte não é partidário — declarou.

O movimento ocorre por ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem no horizonte as eleições de 2026 e o fortalecimento de sua campanha.

Mudanças

Até agora, perderam cargos vários indicados do PP, União Brasil, PSD, MDB e PL para postos de comando em bancos e estatais como Caixa Econômica Federal, Correios e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).