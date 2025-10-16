Política

Tensão no Judiciário
Notícia

Gilmar Mendes chama Luiz Fux de "figura lamentável", cita voto de 12 horas e sugere que ministro faça terapia

Luiz Fux teria defendido os votos que proferiu, acrescentando que tinha o direito de votar de acordo com suas próprias convicções

Estadão Conteúdo

