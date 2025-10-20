Fux suspende julgamento sobre retomada do sistema de controle de bebidas

Ministro Luiz Fux interrompeu o julgamento que havia sido retomada na última sexta-feira . Gustavo Moreno / STF/Divulgação

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista no julgamento que discute a retomada do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), extinto em 2016. O relator, Cristiano Zanin, votou para manter o sistema suspenso e até o momento foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento, em plenário virtual, havia começado na última sexta-feira (17).

O sistema, extinto pela Receita Federal durante o governo de Michel Temer (MDB), monitorava o volume de produção de refrigerantes, cervejas e águas.

Em abril deste ano, Zanin concedeu liminar para suspender uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que obrigava o retorno do Sicobe. Agora, ele votou no mérito, para tornar a liminar definitiva.

Em seu voto, Zanin destacou que o restabelecimento do sistema implicaria o retorno da concessão de créditos de PIS/Cofins por unidade de bebida embalada. A Receita Federal estima impacto de cerca de R$ 1,8 bilhão por ano em renúncia fiscal.