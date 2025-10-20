Fux pede para revisar voto do julgamento do núcleo 1 da trama golpista

Leitura do voto de Fux durou mais de 12 horas. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux pediu a devolução de seu voto do julgamento do núcleo 1 no processo da trama golpista — que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão. A intenção é fazer uma revisão gramatical no texto.

Fux leu o seu voto em 10 de setembro, em sessão no Supremo que durou mais de 12 horas. Ele votou para absolver Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Anderson Torres e Alexandre Ramagem. O ministro votou, ainda, pela condenação de Cid e Braga Netto por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o gabinete de Fux afirmou que o ministro foi um dos primeiros a apresentar seu voto redigido para a publicação.

A publicação do documento completo é um dos momentos-chave no processo penal. As defesas terão cinco dias — após a divulgação do acórdão — para apresentarem seus recursos.