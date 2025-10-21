Fux diz que quer seguir no julgamento da trama golpista após pedir para sair da Primeira Turma 

Ministro Luiz Fux pediu transferência nesta terça-feira. Antonio Augusto / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux afirmou que deseja participar dos julgamentos já marcados na Primeira Turma da Corte — mesmo após pedir para deixar o colegiado. A declaração aconteceu no fim da sessão que condenou os réus do núcleo 4 no processo da trama golpista.

Mais cedo, o magistrado pediu para mudar para a Segunda Turma do STF. A solicitação de Fux considera a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

— Queria deixar claro que tenho várias vinculações de processos na Primeira Turma. Queria me colocar à disposição para participar de todos os julgamentos já marcados. O regimento é omisso quanto à questão — disse o ministro.

O pedido de transferência foi enviado em um ofício intitulado "Manifestação de interesse em transferência de Turma" ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

Atualmente, Fux integra a Primeira Turma, junto aos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. Este colegiado é o responsável pelos julgamentos da trama golpista.

A Turma tem previstos para novembro e dezembro os julgamentos de dois outros núcleos da trama golpista.

O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, respondeu que iria submeter o pedido de Fux ao presidente da Corte.

— Da minha parte há integral simpatia — disparou Dino.