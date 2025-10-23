Flávio Bolsonaro sugere que EUA ataquem "barcos com drogas" na Baía de Guanabara

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para sugerir aos Estados Unidos uma "ajuda" ao Brasil no combate ao tráfico de drogas. Em referência aos ataques recentes do exército norte-americano a embarcações no Caribe, ele disse: "Há barcos como este aqui no Rio de Janeiro".
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou uma publicação de Pete Hegseth, secretário de Guerra dos Estados Unidos, em que o governo Donald Trump informa que atacou uma embarcação de uma organização terrorista no Pacífico Leste.
"Hoje, sob a direção do presidente Trump, o Departamento de Guerra realizou mais um ataque cinético letal contra uma embarcação operada por uma Organização Terrorista Designada (DTO). Mais uma vez, os terroristas, agora falecidos, estavam envolvidos no narcotráfico no Pacífico Leste", escreveu Hegseth em uma publicação no X.
Inveja
Na postagem, Hegseth publica um vídeo do momento do ataque. Ao compartilhar o conteúdo, Flávio escreveu em inglês: "Que inveja. Você não gostaria de passar alguns meses aqui (no Brasil) nos ajudando a combater essas organizações terroristas?".
Este foi o oitavo ataque conhecido que as forças de Operações Especiais dos Estados Unidos realizaram desde 2 de setembro, quando os militares, sob ordens de Trump, começaram a matar pessoas a bordo de barcos que supostamente estavam contrabandeando drogas como se fossem combatentes inimigos em uma guerra. Foi a primeira vez que um ataque do tipo atingiu um barco no Pacífico, na costa da Colômbia, em vez do Mar do Caribe.
O governo Trump afirmou que cada um dos ataques ocorreu em águas internacionais e que os passageiros eram membros de cartéis de drogas que o Departamento de Estado havia designado como organizações terroristas. Washington também afirmou que a inteligência respalda as suas acusações sobre as identidades dos passageiros e o que eles estavam fazendo, mas não apresentou provas.