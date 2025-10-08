Política

Em debate
Notícia

Fim da escala 6x1 começa a ser discutida na CCJ do Senado

Relator do texto, Rogério Carvalho (PT-SE) propõe transição gradual em até cinco anos para reduzir de 44 para 36 horas semanais de trabalho

Zero Hora

