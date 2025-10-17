Fachin marca sessão extraordinária para julgar descriminalização do aborto

Gaúcho, Fachin assumiu a presidência do STF no dia 29 de setembro. Andressa Anholete / STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, agendou sessão virtual extraordinária, a partir das 20h desta sexta-feira (17), para dar seguimento ao processo de descriminalização do aborto no Brasil. Ele acatou solicitação do ministro Luís Roberto Barroso, encaminhado nesta sexta.

A tendência é de que Barroso vote favoravelmente à descriminalização, acompanhando a gaúcha Rosa Weber, que votou em 2023, antes de se aposentar.

Desde então o processo está parado no STF, após Barroso pedir destaque por entender que o tema ainda tinha que amadurecer com discussões na sociedade. O ministro vai se aposentar e deixar o STF no sábado (18), por isso solicitou a retomada do processo.