Ex-presidente da Funai é condenado a 10 anos de prisão por perseguição a indígenas e servidores

Juiz afirmou que Marcelo Augusto Xavier da Silva atuou para "intimidar e pressionar" os servidores a aprovar licenciamento

Agência Brasil

