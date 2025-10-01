Ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro é detido na Itália

Eduardo Tagliaferro é perito digital, formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista. Alejandro Zambrana / TSE

Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro foi detido pela polícia da Itália na manhã desta quarta-feira (1º). Ele foi conduzido para uma delegacia, mas não há confirmação se será preso ou se assinará ordem de restrição.

A defesa de Tagliaferro afirma que o ex-assessor foi conduzido para aplicação de medidas cautelares, impedindo que ele deixe a região onde está. Tagliaferro foi alvo de um pedido de extradição expedido por Moraes sob acusação do vazamento de informações sigilosas do Supremo Tribunal Federal (STF).

O investigado foi assessor de Moraes durante a campanha eleitoral de 2022. Após o vazamento de diálogos, Tagliaferro deixou o Brasil e fugiu para a Itália. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no caso.

Quem é Tagliaferro

Eduardo Tagliaferro é perito digital, formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista (Unip). Também é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Ele atuou em um núcleo de inteligência e chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) do TSE. O órgão tinha a função de combater fake news relacionadas ao processo eleitoral, em especial os ataques às urnas eletrônicas, além de monitorar as redes sociais e checar publicações que pudessem ser consideradas irregulares.

Informações vazadas

Ainda no ano passado, o jornal Folha de S.Paulo divulgou informações de que, enquanto presidia o TSE, Moraes teria solicitado relatórios à AEED com o objetivo de utilizar as informações em inquéritos que conduzia no STF.

Logo após a divulgação das informações, a Polícia Federal iniciou um inquérito para apurar o responsável pelo vazamento dos diálogos. Tagliaferro foi indiciado em abril deste ano por violação de sigilo funcional. A defesa negou que ele tenha divulgado as conversas.