Emendas em 2026 só poderão ser executadas se Estados e municípios adotarem critérios de transparência, determina Dino

Dino é ministro da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Sophia Santos / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que a execução de emendas parlamentares por Estados e municípios, a partir de 2026, estará condicionada à adoção de critérios de transparência e rastreabilidade estabelecidos pela Corte. Em despacho publicado nesta quinta-feira (23), o magistrado inaugurou uma nova fase no processo sobre emendas, com foco nos Estados e municípios.

Ele notificou órgãos municipais e estaduais para que adotem as providências necessárias para adequar os processos legislativos e orçamentários ao modelo federal de transparência e rastreabilidade, "assegurando sua plena observância a partir de 1º de janeiro de 2026".

Uma nova audiência de acompanhamento será realizada em março com representantes dos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos ministérios públicos de Contas e dos ministérios públicos dos Estados e do DF.

No encontro, de acordo com Dino, deverão ser apresentados "os primeiros resultados das medidas de conformidade das emendas parlamentares estaduais, distritais e municipais - quando existentes - ao modelo federal de transparência e rastreabilidade derivado da Constituição Federal e das decisões do Plenário desta Corte".

Dino anunciou a nova fase na audiência de contextualização realizada na Corte com representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), das advocacias do Senado e da Câmara, do Tribunal de Contas da União (TCU) e outros órgãos e entidades para discutir os avanços no cumprimento da decisão que declarou o "orçamento secreto" inconstitucional em 2022. Dino é relator da ação, movida pelo PSOL.