Política

Por 13 votos contra 4
Notícia

Em menos de 10 dias, Câmara de Cachoeirinha abre novo processo de impeachment contra prefeito e vice

Documento apresenta novas denúncia  como supostas contratações irregulares, pedaladas fiscais e omissão de informações ao Legislativo

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS