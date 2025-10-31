Em menos de 10 dias, Câmara de Cachoeirinha abre novo processo de impeachment contra prefeito e vice

Legislativo sorteou uma comissão processante. Câmara Municipal de Cachoeirinha / Divulgação

Nove dias depois de autorizar a abertura de um processo de cassação dos mandatos do prefeito e do vice, a Câmara de Vereadores de Cachoeirinha aprovou, nesta sexta-feira (30), o início de um segundo processo de impeachment contra Cristian Wasem Rosa (MDB) e João Paulo Martins (PP). Assim como na semana passada, o placar da decisão foi de 13 votos favoráveis e quatro contrários.

A nova denúncia foi protocolada na quarta-feira (29) pelo vereador suplente Valdemir de Almeida (PL), conhecido como Xereta — o mesmo autor do primeiro pedido. Desta vez, ele aponta supostas contratações irregulares, pedaladas fiscais e omissão de informações ao Legislativo.

No primeiro processo, aberto no último dia 21, Xereta aponta para supostos abusos de poder político-econômico nas eleições de 2024, como a compra de mais de 16 mil pares de tênis sem justificativa aparente.

O que diz a nova denúncia

A denúncia protocolada na Câmara de Cachoeirinha aponta uma série de supostas infrações contra o prefeito Cristian Wasem Rosa e o vice João Paulo Martins.

As acusações mais sérias envolvem a obstrução do Poder Legislativo e uso de retaliação política. Uma das alegações é de que o prefeito orquestrou atos de intimidação contra vereadores que apoiavam a Comissão Processante no primeiro processo de cassação, chegando a exonerar cargos em comissão (CCs) a eles ligados.

Outro eixo da denúncia diz respeito à supostas irregularidades fiscais e orçamentárias. O prefeito é acusado de realizar "pedaladas financeiras" no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPREC), deixando de empenhar contribuições patronais ou as parcelar, com o intuito de liberar espaço no orçamento para novos gastos, especialmente em ano eleitoral.

O vice-prefeito João Paulo Martins é acusado de suspender uma licitação para contratar, em caráter emergencial, uma empresa de limpeza por R$ 500 mil, quando ocupava interinamente o cargo de prefeito em junho. A denúncia alega que essa contratação foi direcionada a uma empresa cujos representantes mantêm relações pessoais com integrantes do Executivo.

Martins também é acusado de abrir créditos especiais de R$ 4,8 milhões e R$ 583 mil sem comprovação bancária.

Por fim, a denúncia aponta falta de transparência da dupla ao não responder pedidos de informação da Câmara, como a solicitação de detalhes sobre a destinação de um empréstimo de R$ 80 milhões da Caixa Econômica Federal.

Próximos passos

Com a aprovação do pedido, agora o processo segue em tramitação no Legislativo. Uma comissão processante, com vereadores escolhidos por sorteio, foi definida para compor o grupo. São eles: Gilson Stuart (Republicanos) como presidente, Otoniel Gomes (MDB) como relator e Pricila Barra (Podemos) como integrante.

A comissão deverá coletar subsídios materiais e ouvir as defesas. Os representantes do prefeito e do vice terão 10 dias para apresentar defesa e testemunhas. O prazo total para conclusão do processo é de 90 dias. Até que haja uma decisão da Câmara, Wasem e Martins permanecem nos cargos.

Depois disso, a comissão elabora um parecer que vai à votação em plenário. Para a cassação, são necessários os votos de dois terços da Casa (12 dos 17 vereadores) para confirmar o afastamento.

Se isso ocorrer, uma nova eleição municipal deverá ser convocada em até 180 dias, sob supervisão da Justiça Eleitoral. No período, a prefeitura fica sob o comando do presidente da Câmara, cargo ocupado pela vereadora Jussara Caçapava, até o fim deste ano.

Processos separados

Este segundo processo não será unificado como primeiro — ambos seguem de forma independente, já que tratam de denúncias distintas. Cada comissão foi sorteada separadamente e fará as análises de forma independente.

Contraponto

Por meio de nota, a assessoria do prefeito afirmou que aguarda a notificação formal. A reportagem de Zero Hora também tentou contato com João Paulo Martins e não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto a manifestações.

Leia na íntegra

A equipe do Prefeito Cristian Wasem reitera que o chefe do Executivo não tem ciência oficial da aprovação do segundo processo de impeachment, ocorrida nesta quinta-feira(dia 30/10), e que aguarda a notificação formal e o acesso à íntegra da denúncia para, junto à equipe de advogados, dar sequência à sua defesa.