"Derrota imposta ao povo brasileiro", diz Lula sobre derrubada de medida provisória

Presidente reagiu à derrubada da matéria criada como alternativa ao aumento do IOF EVARISTO SA / AFP

A retirada da medida provisória (MP) 1.303/2025 da pauta da Câmara dos Deputados e, por consequência, sua perda de validade nesta quarta-feira (8), foi criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto foi criado como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em seu perfil no X, o presidente afirmou que a derrubada da MP "não é uma derrota imposta ao governo, mas ao povo brasileiro". Para Lula, a proposta "corrigia injustiças no sistema tributário".

Para não perder a validade, a matéria precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até às 23h59min desta quarta-feira, mas por um placar de 251 a 193 a MP foi retirada da pauta.

Originalmente, o governo esperava arrecadar R$ 20,87 bilhões com a MP no ano que vem. O montante foi levado em conta na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual. A estimativa da equipe econômica do governo federal é de rombo de R$ 42,3 bilhões até 2026.

Lula afirmou que "impedir essa correção é votar contra o equilíbrio das contas públicas".