Deputados do RS fecham acordo para votar pacote do Judiciário, com impacto de até R$ 172 milhões ao ano

Reunião de líderes deu aval para votação de projetos do Judiciário. Lauro Alves / ALRS

Os líderes de bancada na Assembleia Legislativa fizeram um acordo, nesta terça-feira (21), para votar na próxima semana o pacote de projetos de lei do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Os projetos propõem a reforma das carreiras do Judiciário, além da criação de mais de 800 cargos de assessor de juiz, 30 cargos de desembargador, 90 cargos de assessor de desembargador, entre outras mudanças.

As propostas que serão votadas no dia 28 de outubro, conforme o acordo, são os PLs 325/2025, 326/2025 e 191/2025. Se forem aprovados, os três projetos podem custar até R$ 172,6 milhões a mais aos cofres do Estado em 2026.

A administração do Tribunal de Justiça defende que as propostas servem para modernizar e aumentar a produtividade do Judiciário gaúcho.

"Nesse contexto, o reforço da equipe de assessoria visa a proporcionar uma entrega jurisdicional mais célere, efetiva e qualificada, por meio de suporte técnico especializado e de confiança do magistrado, contribuindo diretamente para a melhoria da prestação jurisdicional", diz trecho da justificativa do projeto de lei.

As mudanças previstas

O PL 325, por exemplo, prevê duplicar o número de assessores de juiz — cargo de livre nomeação pelos magistrados. A proposta prevê a criação de 809 cargos de assessor de juiz.

"A proposta de criação de cargos em comissão de Assessores de Juízes de 1º Grau tem fundamento na necessidade de adequação da estrutura de apoio técnico dos gabinetes diante do expressivo aumento de demanda processual", diz outro trecho da justificativa da proposta.

Já o PL 191/2025 cria 30 cargos de desembargador e 90 cargos de assessor de desembargador, entre outras funções. A proposta também extingue 45 cargos de juiz substituto. Segundo o Tribunal de Justiça, a proposta visa ajustar a estrutura ao aumento de demandas no segundo grau.

"A iniciativa fundamenta-se em um conjunto de elementos objetivos, dentre os quais se destacam: a evolução do volume de processos no segundo grau ao longo da última década; a constatação de defasagem estrutural no quantitativo de cargos (...) e o alinhamento às estruturas de outros Tribunais de grande porte do país", diz trecho da justificativa deste projeto.

Com acordo, projetos não passam por comissões

A decisão dos deputados de votar os textos na próxima semana foi tomada após uma forte mobilização institucional da cúpula do Tribunal de Justiça gaúcho. Na última semana, a administração do TJ promoveu um jantar com deputados para detalhar os projetos e as repercussões das medidas.

Além disso, o sindicato dos servidores fez um corpo a corpo com os deputados na Assembleia, pedindo em especial a aprovação do PL 325/2025, que altera o plano de carreiras, cargos e remunerações e amplia as regras de progressão. Na prática, segundo o sindicato, o PL 325 pode fazer com que a remuneração final de cada carreira chegue a 140%.

Servidores e integrantes da administração da Justiça fizeram corpo a corpo na Assembleia. Juliano Verardi / TJRS

Os projetos de lei foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na semana passada e, com o acordo construído nesta semana, serão levados diretamente a plenário — sem passar, por exemplo, pela Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e pela Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado.

— Nós temos projetos de origem de um poder que tem o seu orçamento. São prioridades que são remetidas para o Legislativo cobertas pelo manto financeiro do poder proponente — explica o presidente da CCJ, Frederico Antunes (PP).