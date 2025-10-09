De trator a pavimentação: como será o programa que vai oferecer empréstimos de até R$ 10 milhões a prefeituras do RS

As prefeituras do Rio Grande do Sul terão acesso a financiamentos de até R$ 10 milhões para pavimentar ruas, comprar equipamentos e qualificar a infraestrutura. A linha de crédito voltada aos municípios foi lançada nesta quinta-feira (9) pelo governo do Estado, em evento que recebeu dezenas de prefeitos e secretários municipais no Palácio Piratini, em Porto Alegre.
Batizado de Avançar Mais Cidades, o programa vai oferecer operações de crédito com taxas de juro inferiores àquelas praticadas no mercado.
- O financiamento será por meio dos três bancos públicos estaduais: Banrisul, Badesul e BRDE
- Os municípios terão três anos de carência e até 15 anos para quitar os financiamentos
- Além disso, não será exigida a apresentação de projetos para acessar a verba
- Veja, mais abaixo, o passo a passo para que os municípios possam acessar o recurso
Na prática, o objetivo do Palácio Piratini é agilizar a liberação dos recursos para atender as prefeituras. Durante a apresentação aos gestores municipais, a secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, exemplificou os possíveis destinos do recurso.
— Pode comprar um trator, comprar uma máquina, pavimentar uma rua, construir uma escola — sugeriu.
Paula mencionou que os projetos devem estar alinhados ao Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado, mas ponderou que o planejamento é "bastante amplo" e vai abarcar "praticamente todos os sonhos" dos prefeitos.
Pelo menos R$ 300 milhões liberados
De acordo com o governo, serão liberados R$ 100 milhões ainda neste ano, via Badesul. A previsão é de que outros R$ 200 milhões sejam aportados no início de 2026 pelos três bancos — essa fase, no entanto, depende da autorização para a ampliação de limites de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Ao dispensar a apresentação de projetos, o governo exigirá apenas a formalização de uma proposta de investimento. Nela, as prefeituras terão de incluir um resumo da iniciativa que pretendem tirar do papel, o público atingido, o valor demandado e o enquadramento no Plano de Desenvolvimento.
Em entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite disse que o governo não pode "trabalhar em uma lógica de desconfiança" das prefeituras:
— Os prefeitos foram eleitos pelas suas comunidades e conhecem as prioridades. Tenho certeza de que a esmagadora maioria fará aplicações muito relevantes para suas comunidades. A gente não pode, porque desconfia que eventualmente um ou outro vai usar o recurso de uma forma que talvez não seja do melhor impacto, criar um caminho burocrático que enseja análises técnicas que fazem demorar muito para que o recurso chegue — disse Leite.
Para analisar as iniciativas apresentadas pelas prefeituras, o governo criará um comitê gestor formado pelas Secretarias da Fazenda, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, além da Casa Civil.
Recurso de estatal da dívida
Para a operação do Avançar Mais Cidades, o governo vai utilizar recursos da Caixa de Administração da Dívida Pública (Cadip), estatal supervisionada pela Secretaria da Fazenda que foi criada na década de 1990 para auxiliar a administração da dívida pública estadual.
No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou a ampliação de atribuições da empresa, que agora também pode participar de investimentos, apoiar programas de desenvolvimento e prestar garantias em Parcerias Público-Privadas (PPPs).
Passo a passo
Como as prefeituras poderão acessar o recurso:
- Contato com o banco operador para apresentar o pedido
- Banco avalia o pleito e envia resumo do comitê gestor do programa
- Comitê gestor avalia se proposta está enquadrada no Plano de Desenvolvimento e pode aprovar, solicitar informações adicionais ou negar empréstimo
- Em caso de aprovação, banco dá andamento à operação financeira
- Prefeitura recebe o dinheiro, executa projeto e presta contas
Condições
- Valor de financiamento: até R$ 10 milhões por operação. Cada prefeitura pode contratar mais de uma operação
- Carência: até 3 anos
- Prazo de pagamento: até 15 anos, em parcelas mensais
- Juro: até Taxa Selic (hoje em 15%) + 3,5% ao ano
- Garantias das prefeituras: cotas de receitas de ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios
- Aplicação: despesas de capital (investimentos)
- Prazo de execução: dois anos.