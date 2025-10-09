De trator a pavimentação: como será o programa que vai oferecer empréstimos de até R$ 10 milhões a prefeituras do RS

Bancos públicos devem liberar R$ 300 milhões em crédito. João Pedro Rodrigues / Secom

As prefeituras do Rio Grande do Sul terão acesso a financiamentos de até R$ 10 milhões para pavimentar ruas, comprar equipamentos e qualificar a infraestrutura. A linha de crédito voltada aos municípios foi lançada nesta quinta-feira (9) pelo governo do Estado, em evento que recebeu dezenas de prefeitos e secretários municipais no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Batizado de Avançar Mais Cidades, o programa vai oferecer operações de crédito com taxas de juro inferiores àquelas praticadas no mercado.

O financiamento será por meio dos três bancos públicos estaduais: Banrisul, Badesul e BRDE

Os municípios terão três anos de carência e até 15 anos para quitar os financiamentos

Além disso, não será exigida a apresentação de projetos para acessar a verba

Veja, mais abaixo, o passo a passo para que os municípios possam acessar o recurso

Na prática, o objetivo do Palácio Piratini é agilizar a liberação dos recursos para atender as prefeituras. Durante a apresentação aos gestores municipais, a secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas, exemplificou os possíveis destinos do recurso.

— Pode comprar um trator, comprar uma máquina, pavimentar uma rua, construir uma escola — sugeriu.

Paula mencionou que os projetos devem estar alinhados ao Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado, mas ponderou que o planejamento é "bastante amplo" e vai abarcar "praticamente todos os sonhos" dos prefeitos.

Pelo menos R$ 300 milhões liberados

De acordo com o governo, serão liberados R$ 100 milhões ainda neste ano, via Badesul. A previsão é de que outros R$ 200 milhões sejam aportados no início de 2026 pelos três bancos — essa fase, no entanto, depende da autorização para a ampliação de limites de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Ao dispensar a apresentação de projetos, o governo exigirá apenas a formalização de uma proposta de investimento. Nela, as prefeituras terão de incluir um resumo da iniciativa que pretendem tirar do papel, o público atingido, o valor demandado e o enquadramento no Plano de Desenvolvimento.

Em entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite disse que o governo não pode "trabalhar em uma lógica de desconfiança" das prefeituras:

— Os prefeitos foram eleitos pelas suas comunidades e conhecem as prioridades. Tenho certeza de que a esmagadora maioria fará aplicações muito relevantes para suas comunidades. A gente não pode, porque desconfia que eventualmente um ou outro vai usar o recurso de uma forma que talvez não seja do melhor impacto, criar um caminho burocrático que enseja análises técnicas que fazem demorar muito para que o recurso chegue — disse Leite.

Leia Mais Comando da Brigada Militar descarta instalação de novas câmeras corporais ainda em 2025

Para analisar as iniciativas apresentadas pelas prefeituras, o governo criará um comitê gestor formado pelas Secretarias da Fazenda, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, além da Casa Civil.

João Pedro Rodrigues / Secom

Recurso de estatal da dívida

Para a operação do Avançar Mais Cidades, o governo vai utilizar recursos da Caixa de Administração da Dívida Pública (Cadip), estatal supervisionada pela Secretaria da Fazenda que foi criada na década de 1990 para auxiliar a administração da dívida pública estadual.

No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou a ampliação de atribuições da empresa, que agora também pode participar de investimentos, apoiar programas de desenvolvimento e prestar garantias em Parcerias Público-Privadas (PPPs).

Passo a passo

Como as prefeituras poderão acessar o recurso:

Contato com o banco operador para apresentar o pedido Banco avalia o pleito e envia resumo do comitê gestor do programa Comitê gestor avalia se proposta está enquadrada no Plano de Desenvolvimento e pode aprovar, solicitar informações adicionais ou negar empréstimo Em caso de aprovação, banco dá andamento à operação financeira Prefeitura recebe o dinheiro, executa projeto e presta contas

Condições